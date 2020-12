Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel Settecento, il grande filosofo napoletano Gianbattista Vico coniò l’espressione “eterogenesi dei fini”. In particolare, intendeva la capacità degli esseri umani di creare risultati non attesi con azioni atte a tutt’altri scopi.

In questo caso, parliamo di caffè servito con il sale. Naturalmente, tutti noi conosciamo e consumiamo il caffè con lo zucchero, e mai penseremmo di associare questa energizzante bevanda con il sale. Ancora, ci sono persino i puristi che arricciano il naso a veder associato il caffè con lo zucchero e lo prendono puro.

Tuttavia, bere caffè e sale può recare un giovamento alla nostra salute, scopriamolo insieme. Bere caffè e sale, l’incredibile beneficio di questa eterogenesi dei fini.

Liberazione

Varie cause possono portarci a non digerire la cena. La prima, fra tutte, naturalmente, è la quantità del cibo che abbiamo consumato, un’altra può essere la qualità di ciò che mangiamo.

Possiamo andare in una pizzeria che non conosciamo e tornare a casa con un forte mal di stomaco (focus sulla pizza qui). Oppure, possiamo anche ricevere un invito galante ad una cena e non osiamo ricordare le nostre intolleranze. Inoltre, lo scenario peggiore può essere quello delle allergie: magari consumando un piatto raffinato non riusciamo a controllare tutti gli ingredienti. Può capitare, infatti, che un fondo di cottura sia stato preparato con un ingrediente a cui siamo allergici.

L’incredibile beneficio

Ecco qui che arriva l’incredibile beneficio di bere acqua e caffè: appena possiamo mettiamo sù la moka e aspettiamo che esca il caffè. Una volta versato nella tazza, aggiungiamo un cucchiaino di sale e beviamo. Ovviamente, quest’azione ci provocherà dei conati di vomito che ci daranno subito sollievo.

Il caffè mescolato con il sale è un forte emetico, un toccasana. Se tuttavia i conati di vomito persistono, va naturalmente chiamato un medico. Bere caffè e sale, ecco qual è l’incredibile beneficio di questa eterogenesi dei fini.