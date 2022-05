Con l’arrivo della primavera e delle temperature decisamente più miti finalmente aumenta il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta. Allora eccoci a rispolverare sedie e tavoli nel nostro giardino o terrazzo e ad organizzare le grigliate con amici e parenti. Aprile e maggio sono i mesi migliori perché non c’è il caldo rovente tipico di luglio e agosto ed il freddo sembra ormai un ricordo.

Tra i tanti tipi di carne quella di manzo è un’ottima fonte di proteine d’elevata qualità e di vitamine alleate del buon funzionamento del metabolismo. Nonché di sali minerali come ferro, calcio, fosforo e magnesio fondamentali per la salute delle ossa e dei denti. Tuttavia, è importante non esagerare con il suo consumo in quanto è fonte di grassi saturi nocivi per la salute, facendone un uso moderato. La quantità di una porzione di carne dovrebbe essere compresa tra 70 e 100 grammi. Mentre secondo gli esperti non si dovrebbe andare oltre le 3-4 volte alla settimana, prediligendo quelle bianche. Pertanto se si è amanti della carne è importante non eccedere nelle quantità e magari accompagnarla con un’abbondante insalata. Addirittura secondo uno studio, il consumo di mirtilli rossi può apportare incredibili benefici sul microbiota intestinale di coloro che mangiano spesso carne.

Non solo pollo e costolette, ecco il taglio di carne più gustoso e succulento da preparare alla griglia

Se allora si vuol fare una grigliata di carne insieme agli amici, senza il solito pollo o costolette, come scegliere il miglior taglio di carne? La scelta del taglio è fondamentale per un barbecue perfetto. Potrebbe accadere di aver scelto un taglio non adatto alla cottura alla brace e di ritrovarci una carne troppo asciutta o dura. Quale è allora il migliore che lascerà i nostri ospiti soddisfatti?

È questo il taglio di carne più gustoso da prediligere quando si decide di fare un barbecue, ovvero lo scamone di manzo. La carne di manzo grazie alla sua struttura è perfetta per le alte temperature, rimanendo morbida e gustosa. Lo scamone è il pezzo di congiunzione tra la lombata e la coscia, è un grosso taglio che si trova al termine della lombata. È uno dei più pregiati in quanto la carne è composta in maniera equilibrata da parti grasse e parti magre che la rendono succulenta e gustosa. Un trucco poi per esaltare il sapore della carne è utilizzare il rub, un mix di spezie. Pertanto prima di procedere alla cottura, si potrebbe spennellare il nostro taglio prescelto e immergerlo in questa polvere di spezie. Pertanto non solo pollo e costolette di maiale, ma è con questo taglio che i nostri ospiti torneranno a casa soddisfatti.

Approfondimento

