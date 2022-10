Non tutte abbiamo tempo e capacità per avere un trucco impeccabile, capace di nascondere o migliorare i difetti del viso.

Un taglio di capelli adatto ai nostri lineamenti invece può farci sentire più sicure. Potremmo aver bisogno di nascondere il doppio mento, oppure snellire il viso appesantito dai chili di troppo. Tagliare i capelli da un professionista fa la differenza, consentendoci anche di ringiovanire il nostro aspetto.

Ma, per non avere un effetto che non desideravamo, è meglio recarci dal parrucchiere con le idee già chiare. Vediamo quindi che taglio sta bene ad un viso rotondo per scegliere il nostro preferito.

Il miglior taglio capelli per un viso tondo e paffuto

Innanzitutto dovremmo considerare che i tagli lunghi talvolta invecchiano. Questo è dovuto al fatto che se il capello è sfibrato e sottile perderebbe l’effetto chioma fluente. Di conseguenza è preferibile una soluzione in grado di riempire e dare movimento, eliminando le lunghezze eccessive. Quando si ha un viso paffuto e pieno si teme un taglio corto, per paura che i lineamenti risultino ancor più tondeggianti. Si tratta però di una paura infondata. Un taglio adatto ed un colore azzeccato cambiano radicalmente l’aspetto, rendendolo più giovanile e curato.

Un taglio che sta bene ad un viso tondo è verticalizzante. Deve enfatizzare i lineamenti assottigliandoli ed armonizzando pregi e difetti. Il long bob ed il carrè sono caschetti di media lunghezza, perfetti per chi non vuole osare troppo ma intende dare una sferzata al proprio look. Si può portare sia liscio che mosso e si può scegliere di avere un ciuffo laterale che aiuta a sfinare il viso.

Capelli medi o corti per sembrare più giovani

Il pixie cut è un taglio cortissimo, ideale per chi ha tanti capelli. Questo caschetto estremo ha infatti la zona laterale e sulla nuca quasi rasate ma conserva volume nella zona superiore. Ed è proprio nella parte superiore che si dovrà giocare al meglio il taglio per ottenere un effetto assottigliante. Il parrucchiere dovrà giocare con le lunghezze, anche in base al tipo di capello. Si tratta di un taglio sbarazzino e pratico da gestire.

Per chi volesse mantenere la lunghezza è possibile fare una scalatura generale che consenta di ringiovanire e alleggerire la chioma. Scalare i capelli dona volume e, con dei ciuffi laterali, si otterrebbe l’effetto di far apparire il taglio più lungo di quello che è. Una piega voluminosa con la riga laterale ed il giusto colore creano la cornice perfetta per un viso tondo.

Quale colore di capelli evitare

Una volta scelto il miglior taglio capelli per sfinare il viso, dovremo anche optare per un colore che alleggerisca i lineamenti.

Applicare il biondo cenere uniforme su tutta la chioma invecchierebbe. Se desideriamo una testa molto chiara, sarà bene mitigare il cenere con delle ciocche color ghiaccio che rinfreschino la tinta.

Anche il castano necessita di ciocche più chiare per rendere il colore più luminoso e meno piatto.

Le nuances dorate e le tinte color caramello sono sicuramente le migliori per ottenere un effetto più giovanile. Sarebbe sempre da evitare un colore piatto, meglio renderlo tridimensionale con ciuffi a contrasto.

In questo momento il taglio che più va di moda è il caschetto di lunghezza media, quindi uno stile perfetto per chi vuole rendere meno tondo il proprio viso.

