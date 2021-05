Oggi noi di ProiezionidiBorsa illustreremo ai Lettori, amanti della carne alla brace, un trucco per un barbecue perfetto e lasciare gli ospiti a bocca aperta. Grazie a questa miscela avremo delle grigliate buonissime e faremo una splendida figura. E cosa c’è di più emozionante e gratificante di personalizzare le proprie ricette senza ricorrere ai prodotti del supermercato, se pure ottimi prodotti? Ecco il trucco per avere carne al barbecue gustosissima da far gola a tutti grazie al mix di questi ingredienti. Quindi, in pochi semplici minuti, potremo creare un preparato speciale per la nostra carne al barbecue. Stiamo parlando del cosiddetto rub, ovvero un mix di spezie in cui immergere la nostra carne prima di porla sulla brace. Questo mix le donerà un gusto ed un sapore indimenticabile.

Ad ogni tipo di carne il suo rub

Ogni tipologia di carne ha il rub adatto, per esempio, il brisket richiederà un preciso mix, il pollo un altro ancora e così via. Come illustrato nell’articolo “Tanti la ignoravano ma questa carne da barbecue, magra e gustosissima, è la migliore e adesso è la più richiesta nelle macellerie”. Come detto, pertanto, ad ogni tipologia di carne il suo rub.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quello più indicato per l’amato brisket è sicuramente il mix di pepe e sale kosher. Questo tipo si sale è utilizzato nella cucina ebraica. La sua forma è irregolare e più larga, da farlo aderire meglio alla carne. È ideale per il barbecue, nonché per creare delle squisite croste al forno. Per preparare il rub per il nostro brisket, basterà mettere insieme due cucchiai di pepe nero macinato grossolanamente e due cucchiai di sale kosher.

Ecco il trucco per avere carne al barbecue gustosissima da far gola a tutti grazie al mix di questi ingredienti

A questa base, potranno aggiungersi anche altri tipi di spezie, secondo i nostri gusti. Ad esempio a questo rub, che potremo definire base, si possono aggiungere un cucchiaio di cipolla in polvere e uno di aglio in polvere. E ancora, può aggiungersi un cucchiaio di paprika, un cucchiaino di senape e/o peperoncino in polvere, timo o rosmarino.

Queste spezie sono ideali per il manzo in generale. Prima di immergere la nostra carne nel preparato, si consiglia di spennellarla con un filo di olio di semi, e poi passarla nel rub. In tal modo le spezie aderiranno bene donando gusto e sapore. Per quanto riguarda invece la carne di maiale, si consiglia, per esaltare il suo sapore, di aggiungere lo zucchero di canna (circa 8 cucchiai). Lo zucchero servirà per caramellare la carne e creare un’appetitosa crosta.

Approfondimento

È questa la carne reale che sta facendo impazzire i macellai perché super richiesta per fare grande figura in banchetti da nobili