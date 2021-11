Con l’arrivo della stagione autunnale, oltre al profumo di caldarroste, le temperature si abbassano e il clima diventa più umido. Oltre ad arrivare i primi mali di stagione, come l’influenza e il mal di gola, aumentano i dolori articolari per chi soffre di malattie reumatiche. Le malattie reumatiche raggruppano sia malattie di degenerazione articolare, come l’artrosi, sia quelle più infiammatorie. L’infiammazione nella stagione invernale tende ad aumentare e a peggiorare, provocando dolore soprattutto ai danni delle mani e delle ginocchia. Infatti il freddo e l’umidità favoriscono non solo le infiammazioni articolari ma anche le contratture. Si pensi al classico mal di schiena o al torcicollo, causati da posture e movimenti sbagliati, aumentati proprio dal clima freddo e umido.

Oltre ovviamente a seguire le prescrizioni mediche, si potrebbe trovare sollievo anche mediante l’assunzione di determinati alimenti. Ad esempio pochi sanno che questo frutto utile contro la stipsi aiuta a combattere i dolori alle ossa. O si potrebbe ricorrere a tisane o infusi caldi a base di zenzero o di curcuma.

Infatti non solo per l’intestino queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori.

Due grandi alleati contro le infiammazioni

La curcuma è una spezia molto utilizzata nella medicina tradizionale cinese e indiana e ormai molto utilizzata anche nella nostra cucina per insaporire le ricette. Questa spezia è una buona fonte di fibre e sembrerebbe utile contro i gas intestinali. Ma ha anche effetti antiossidanti e antinfiammatori. Contiene una buona dose di calcio e fosforo, utili per la salute delle ossa e di denti e di vitamina K. Quest’ultima è molto importante per l’organismo perché è coinvolta nei fattori che intervengono sul rafforzamento delle ossa. La sua carenza può comportare l’osteoporosi, forme di artrosi e fratture ossee.

La curcuma, pertanto, potrebbe favorire la flessibilità articolare, il benessere delle articolazioni e delle ossa, grazie alle sue proprietà infiammatorie.

Anche lo zenzero, grazie alle sue proprietà nutrizionali potrebbe portare sollievo dalle infiammazioni e dai dolori articolari. Infatti è una fonte di antiossidanti, di vitamine e di sali minerali come calcio e fosforo alleati della salute delle ossa.

Non solo per l’intestino queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori

Pertanto per alleviare i dolori articolari e le infiammazioni invernali, ci si potrebbe far coccolare da una calda tisana pomeridiana, alla curcuma o zenzero. La preparazione è molto semplice, basterà portare ad ebollizione un litro d’acqua, poi aggiungiamo un cucchiaio di curcuma e lasciamo sul fuoco per una decina di minuti. Successivamente filtriamo la tisana e aggiungiamo, prima di berla, un cucchiaino di miele. Per potenziare i suoi benefici potranno aggiungersi nell’acqua anche 5 grammi di zenzero macinato.

Per la tisana allo zenzero, basterà affettare la radice di zenzero e farla bollire in acqua per circa 10 minuti con una fetta di limone. Dopo una decina di minuti, filtriamo la tisana e la versiamo nelle tazze. In alternativa alla radice potrà utilizzarsi lo zenzero in polvere.

