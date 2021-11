I flussi di pagamenti INPS verso gli aventi diritto non si fermano mai. Dallo scoppio della pandemia, infatti, per l’Istituto di Previdenza ha attuato un vero e proprio tour de force per coordinare tutti gli aiuti previsti dai vari Governi. Bonus, sussidi una tantum, assegno unico ponte (attenzione a come calcolare l’importo giusto), RdC, REM e pensioni. Insomma, un agenda di date e pagamenti da far rabbrividire!

Sempre in tema di misure assistenziali, quali sono le ultime novità che il Governo Draghi ha previsto per la fine dell’anno? In particolare, quando arriveranno i soldi della quinta rata REM e della tredicesima 2021 sul reddito di cittadinanza?

Il reddito di emergenza (REM)

Tra le misure di sostegno economico introdotta dal Governo Conte figura il REM, il reddito di emergenza (D.L. 34 del 19 maggio 2020, il c.d. decreto Rilancio). Una misura studiata in favore e sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economiche per via del Covid 19.

Al protrarsi dello stato emergenziale, si sono protratte anche le rate del REM. Questo è quanto è avvenuto sia nel 2020 sia nell’anno in corso. In particolare, il decreto Sostegni bis del maggio 2021 aveva previsto 4 nuove rate REM. Queste andavano a ristorare i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, cioè tutto l’arco estivo appena concluso.

La 4° rata REM

I pagamenti delle rate REM non sono coincisi con i mesi di pertinenza. Cioè, per intenderci, tra una settimana esatta l’INPS pagherà la rata di competenza settembre.

Al riguardo, infatti, precisiamo che sono state appena pubblicate le disposizioni di pagamento. Quindi ogni utente interessato può accedere al proprio fascicolo previdenziale (tramite credenziali digitali) e leggere la data di pagamento.

Per molti aventi diritto la data dovrebbe essere quella del 23 novembre. Eventuali divergenze dovrebbero dipendere, com’è avvenuto nelle rate precedenti, a seconda della forma di pagamento prescelta. Vale a dire accredito sul conto corrente oppure bonifico domiciliato.

Quando arriveranno i soldi della quinta rata?

Diversi Lettori ci hanno chiesto se e quando verrà corrisposta la quinta rata REM. Il quesito è peraltro legittimo considerato che il Governo vuole protrarre lo stato di emergenza (sembra almeno fino alla primavera). Se persiste lo stato emergenziale sono anche previste forme di aiuti emergenziali come il REM?

Al riguardo tuttavia dobbiamo fare due precisazioni.

La prima, il decreto Sostegni bis prevedeva solo e unicamente 4 rate, e stop. La seconda osservazione da fare è che al momento non vi è alcun cenno, indiscrezione, ipotesi di proroga della misura. Pertanto, salvo novità dei giorni a venire o che comunque noi non disponiamo, dopo questo pagamento dovrebbe calare il sipario sul REM. Almeno per il futuro prossimo.

Quando arriveranno i soldi della quinta rata REM e della tredicesima 2021 sul reddito di cittadinanza?

Infine giungiamo al secondo quesito, vale a dire quando arriverà la tredicesima mensilità su RdC. Purtroppo neanche in questo caso la risposta è positiva, anzi. Il legislatore al riguardo è molto chiaro, nel senso che su RdC (e PdC) non spetta la tredicesima mensilità, neanche a dicembre 2021.

La gratifica natalizia, infatti, è uno stipendio mensile in più riconosciuto a lavoratori pubblici e privati, pensionati, colf e badanti.

Infine, occhio a questa data cruciale per i percettori del RdC e da cui dipendono le ricariche del 2022!

