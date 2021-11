Con l’arrivo dei primi freddi, si inizia a respirare l’atmosfera magica del Natale. Nelle vetrine le zucche lasciano il posto a soldatini di legno, Babbi Natale e luci dorate. C’è anche chi non riesce a resistere alla tentazione e prepara l’albero di Natale molto prima del tradizionale 8 dicembre. Preparare l’albero e addobbare la propria casa sicuramente mette allegria e ci fa ritornare bambini. Ecco perché probabilmente sono in tanti che non riescono ad aspettare fino all’8 dicembre. Ad ogni modo, tutti gli amanti del Natale, a prescindere dall’appuntamento con il loro albero, si staranno già chiedendo quale sarà il colore più trendy per decorare il proprio albero. È questo l’albero di Natale che tutti vorranno per un ambiente caldo e accogliente con stile. Infatti, oltre al rosso e all’oro sono questi i colori di tendenza che a breve illustreremo e che faranno impazzire tutti.

Per chi ama i colori della tradizione, sicuramente non abbandonerà i classici rosso e dorato. Ma vicino alle classiche palline, si potranno abbinare tanti cuoricini e casette in legno, o tanti piccoli e paffuti Babbo Natale di stoffa.

Tra i colori più trendy per l’albero di Natale 2021, rientrano sicuramente i colori pastello per i più romantici. Dal bianco cipria, al rosa naturale, azzurro polvere e verde acqua. Questi colori possono mettersi tutti insieme o optare per uno soltanto di essi accostandoci poi le tonalità più forti. Così ad esempio potremmo scegliere addobbi di colore rosa pastello, per culminare in palline con tonalità più forti come il rosa acceso o il fucsia. O potremmo creare contrasti con i colori grigio e argento.

Lo stesso potremmo fare partendo con un azzurro polvere per culminare con un blu navy. Oltre a ad essere trendy e alla moda, creeremo anche un ambiente elegante e accogliente.

Se invece vogliamo colori più forti, potremmo optare per il colore che sta spopolando nella moda di questa stagione, ovvero il viola. Invece se non vogliamo un albero monocolore, potremmo abbinarlo al color oro, oppure all’argento a al blu e al verde.

Se poi siamo amanti della neve e desideriamo un Natale innevato, potremmo scegliere un albero imbiancato e addobbarlo con palline color argento e azzurro. O semplicemente con palline in stile tartan e dorate. In questo modo avremo un’atmosfera natalizia calda e vvolgente.

Infine potremmo semplicemente lasciarsi guidare dalla propria fantasia e magari riportare sul nostro albero le palline della nostra infanzia rivestendolo di ricordi.

