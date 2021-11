Per vivere bene e sentirsi in forma sono tantissimi a ricorrere ad integratori artificiali. Purtroppo non tutti sono consapevoli che basterebbe conoscere anche superficialmente le proprietà degli alimenti per sopperire così alla potenziale carenza di vitamine.

Infatti la natura è una continua risorsa di nutrienti necessari per il benessere del nostro organismo in ogni stagione dell’anno.

L’autunno infatti è una stagione ricchissima di ortaggi e frutti in grado di aiutare l’organismo a contrastare disturbi che col tempo potrebbero causare determinate patologie. A tal proposito aiuteremo l’intestino pigro e la salute del cuore con questo ortaggio ricco di potassio, ovvero con il cavolfiore tipicamente autunnale.

Tuttavia nella stagione autunnale, molti di noi potrebbero subire le conseguenze della carenza di vitamina D. Infatti il tempo quasi sempre uggioso e le temperature più basse rendono difficile l’esposizione ai raggi del sole. Ma chi usa spesso in cucina questo ingrediente avrà sollievo dai dolori alle ossa. Si tratta in particolare di un alimento tipicamente autunnale che si può utilizzare sotto varie forme e per tantissime e gustosissime ricette. Infatti oltre a poter essere utilizzato fresco, è ottimo anche essiccato. Ovvero i funghi secchi, un’incredibile fonte di vitamina D.

L’importanza di questa vitamina

La vitamina D viene sintetizzata dall’organismo mediante l’assorbimento dei raggi del sole attraverso la pelle. Per questo conoscendo bene le proprietà degli alimenti si potrebbero portare in tavola tutti quelli necessari per il nostro benessere quotidiano.

La vitamina D è importantissima in quanto è un regolatore del metabolismo del calcio, fondamentale per la calcificazione delle ossa. In altre parole contribuisce alla salute delle ossa e la sua mancanza potrebbe causare fragilità ossea. Pertanto è importantissima per prevenire l’osteoporosi, che affligge gran parte delle donne in post menopausa.

Chi usa spesso in cucina questo ingrediente avrà sollievo dai dolori alle ossa

Mettere nel carrello della spesa i funghi secchi è un’ottima scelta per fare rifornimento di vitamina D, quando l’esposizione al sole è più difficoltosa. I funghi secchi si prestano alla preparazione di tantissime ricette e sono un altissimo concentrato di nutrienti, in particolare di carboidrati e proteine. Così come sono molto più ricchi, rispetto ai funghi freschi, di micronutrienti. I funghi secchi dopo l’ammollo mantengono inalterato il sapore e la consistenza. Inoltre l’acqua in cui si mettono in ammollo si può riutilizzata per la preparazione di tantissime ricette, dopo essere stata opportunamente filtrata.

Inoltre, per la preparazione di zuppe, si può utilizzare il latte caldo. In particolare, bisognerà portare a bollore il latte ed immergervi i funghi secchi. Li lasciamo sobbollire per un paio di minuti e li lasciamo raffreddare. Successivamente li scoliamo e li strizziamo. I funghi saranno ancora più gustosi e morbidi.

Per una domenica d’autunno, per avere una ricarica di vitamina D potremmo portare a tavola questa lasagna gustosa e tipicamente autunnale, a base di funghi.

