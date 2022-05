Non solo per fare i dolci o per profumare la casa ma questa pianta potrebbe aiutare a combattere lo stress

A volte la causa dei malesseri generali potrebbe essere lo stress, ma non sempre ce ne rendiamo conto. Conduciamo la nostra vita sempre allo stesso modo. Tuttavia, nella nostra quotidianità, possono capitare delle situazioni spiacevoli. Esempi comuni possono essere gli screzi con i colleghi o con il datore di lavoro, discussioni familiari che portano ad un allontanamento, pensieri negativi e così via.

Tutto ciò potrebbe portare ad essere stressati e, al livello psicologico, potrebbe essere controproducente. La situazione durante la pandemia, per citare un altro esempio, è stata molto pesante. Durante il lockdown siamo stati costretti a rimanere dentro casa ed eravamo preoccupati per la nostra salute, nonché per quella dei nostri cari. In questa circostanza lo stress era alle stelle, tanto che alcune persone se ne portano ancora dietro gli strascichi.

Il nostro corpo reagisce in maniera soggettiva. Tuttavia, sembrerebbe che i sintomi da forte stress siano il mal di testa, i crampi allo stomaco, l’insonnia e l’ipertensione. Oltre alle conseguenze fisiche, lo stress colpirebbe anche a livello psicologico, inducendo a rifugiarsi nell’alcol o nel fumo di sigaretta. Ciò nonostante, sappiamo bene quanto facciano male questi “rifugi”. Dal punto di vista comportamentale, invece, lo stress potrebbe portare ad essere aggressivi e lunatici o ad essere poco socievoli.

Qualora percepissimo questi sintomi, sia fisici che psicologici, consigliamo di rivolgersi al medico. In ogni caso, sembrerebbe che vi siano alimenti e piante capaci di alleviare lo stress, fungendo da rilassanti naturali. Una di queste è utilizzata in ambito culinario, ma anche nel campo domestico.

La vaniglia

La vaniglia proviene dal baccello della pianta omonima ed è famosa in ambito culinario. La utilizziamo soprattutto nei dolci, poiché il suo aroma delicato conferisce dolcezza a qualsiasi dolce. Inoltre è utilizzata anche come profumatore per ambienti.

Al supermercato, infatti, è possibile trovare degli spray a base di vaniglia, oppure l’olio essenziale, perché capaci di eliminare i cattivi odori e di donare alla casa quel profumo inebriante. Si dice che abbia anche delle proprietà afrodisiache.

Non solo per fare i dolci o per profumare la casa ma questa pianta potrebbe aiutare a combattere lo stress

Secondo Humanitas, la vaniglia non solo serve per fare i dolci, ma potrebbe essere utile in caso di stress. Infatti, potrebbe aiutare a calmare l’ansia e lo stress, nonché a rilassare sia la mente che il corpo. Queste proprietà potrebbero essere dovute al contenuto della vanillina, che rappresenterebbe un polifenolo.

I polifenoli sarebbero un toccasana per la salute, in quanto antiossidanti fondamentali nella lotta ai radicali liberi e allo stress ossidativo. Inoltre, la vaniglia conterrebbe anche diverse vitamine, così come sali minerali. Potremmo adoperare la vaniglia sotto forma di tisana o infuso. Provare non costa nulla. Tuttavia, invitiamo a seguire solo ed esclusivamente il parere del medico. Quest’articolo, infatti, è solo a titolo informativo.

