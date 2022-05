Questi 3 metodi e non solo le bottiglie d’acqua possono tenere lontano i gatti dal nostro giardino

Il gatto è un animale domestico che molti preferiscono al cane. Forse perché meno impegnativo nella cura, forse perché costa meno oppure perché ha una vita media spesso superiore. O semplicemente, perché chi li sceglie ama animali più schivi, silenziosi e meno vivaci.

Chi invece non li adora, li trova fastidiosi, soprattutto se randagi o se hanno tendenza a essere troppo indipendenti. Il motivo principale è dato spesso dall’odore insopportabile della loro pipì, che pregiudica qualsiasi cosa colpiscano.

Di conseguenza, anche chi li ama, deve comunque dissuaderli per evitare che la facciano in ambienti non opportuni. Il metodo più comune per fare questo è quello della bottiglia d’acqua. Non di rado la vediamo nei giardini, ma anche in strada, per evitare che, magari, possano compromettere i sacchi dell’immondizia, attirati da residui di cibo. I motivi sono essenzialmente due, anche se non sono delle verità assolute. I gatti hanno paura dell’acqua e il riflesso del loro volto nella bottiglia li spaventa.

Molto spesso sono rimedi che funzionano, altre volte un po’ meno. Non sono ovviamente gli unici. Possiamo sfruttare altri punti deboli dei gatti per allontanarli dal nostro giardino o da qualsiasi posto che non vorremmo vedere invaso. Il loro super olfatto può essere usato come arma a doppio taglio. Ovvero, sfruttarlo per capire quali odori li infastidiscano e li dissuadano dall’avvicinarsi.

L’essenza che più dà loro fastidio è quella degli agrumi. Che siano arance, limoni o pompelmi. Quello che per noi umani è un profumo sublime, per loro è l’esatto contrario. Basterà semplicemente mettere delle bucce o delle scorze in piattini e sottovasi, per delimitare l’area in cui non vogliamo che entrino.

Un altro odore che per l’uomo generalmente è buono e per i mici molto meno è quello dello shampoo e dei bagnoschiuma. Si ipotizza che alcune sostanze chimiche presenti all’interno di questi prodotti possano disturbare le loro narici, cosa che non avviene per gli esseri umani. Anche in questo caso, sarebbe sufficiente metterne una piccola quantità in vasetti o sottovasi per andare a circoscrivere l’area da cui vorremmo stessero lontani.

Infine, un terzo rimedio che può colpirli è l’edera. Questa è una pianta velenosa per i mici e se dovessero ingerirla potrebbe causare loro danni seri. Il suo odore, quindi, li sconsiglia altamente di avvicinarsi. Un rimedio forse un po’ estremo. Se ne vogliamo uno simile, ma potenzialmente meno dannoso, potremmo usare piante di rosmarino, timo e lavanda. Anche queste dovrebbero tenerli lontani. Consigliamo i primi due rimedi per essere più sicuri dell’effetto, senza che il gatto corra alcun tipo di pericolo.

