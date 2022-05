Chi viaggia tanto sa bene come i luoghi interessanti vicino casa nostra non manchino. Per quanto sia bello viaggiare all’estero e in Paesi lontani, anche l’Europa ci può sorprendere e far innamorare. Esistono città e luoghi davvero meravigliosi che però non sono ancora noti ai più. Oggi vogliamo parlare di una città in cui si trova un palazzo dallo stile davvero incredibile e del tutto inaspettato. Vedremo perché lo chiamano il Taj Mahal d’Europa. Un lussuoso palazzo che gli amanti dell’arte e della bellezza adoreranno.

Una città ricca di sorprese

Durante la pandemia moltissimi di noi hanno iniziato a viaggiare in Europa, spesso all’interno della propria zona. È così che in molti hanno scoperto come può essere interessante e piacevole scoprire e farsi sorprendere da luoghi unici. Ed è unico il luogo di cui parliamo oggi, che si trova nella città balneare inglese di Brighton. Questa città è unica per atmosfera e bellezza ed è una tappa obbligata dei viaggiatori in Inghilterra. Godendo di un clima mite e di un mare calmo e balneabile, è stato scelta come meta di villeggiatura dalla nobiltà inglese a partire dal ‘700.

Ed è proprio così che è iniziata la storia del Royal Pavilion, il palazzo in stile orientaleggiante di cui parliamo oggi. Il re Giorgio IV ad inizio ‘800 commissionò una prima struttura che ospitasse i nobili e la famiglia reale. Con il passare del tempo e grazie all’intervento di architetti celebri ha preso forma l’attuale palazzo.

Lo chiamano il Taj Mahal d’Europa questo lussuoso palazzo che fa innamorare i viaggiatori

Chi arriva a Brighton e vede il Pavilion per la prima volta rimarrà stupito ed affascinato. La forma ricorda quella dei templi indiani ed è stato liberamente ispirato al Taj Mahal. Gli interni sono anche altrettanto interessanti e lussuosi e sono realizzati in uno stile cinese. Se l’esterno è bianco e privo di colorazione, l’interno è sontuoso e riccamente decorato. Stucchi, tappeti di valore inestimabile e cineserie di ogni sorta rendono questo posto il sunto dello stile eclettico che tanto andò di moda nell’800. Arredamenti lussuosi e soprammobili di pregio rendono questa dimora una tappa imperdibile per gli amanti dell’arte. Ci sembrerà di stare nell’Oriente delle Mille e una notte, invece saremo a un’ora dalla piovosa Londra.

