Addio alla puzza di fritto e di fave in casa grazie a soli 3 ingredienti che tutti abbiamo in cucina

Con la bella stagione che si avvicina sempre più, le nostre giornate diventano sempre più allegre. Questo si traduce in una voglia di creare in cucina e non solo. Mettendo gli impegni da parte, spendiamo il nostro tempo libero in compagnia degli amici e della famiglia.

Magari li invitiamo a casa per un pranzo o una cena dell’ultimo minuto. In questi casi, non vi è cosa migliore che sperimentare e allietarli con tante gustose pietanze. Se volessimo andare sul sicuro, il fritto piace a tutti. Certo, è un po’ pesante, ma vogliamo rinunciare al gusto di una frittura mista o delle verdure in pastella?

Di certo, la risposta è scontata. Tuttavia, l’unica pecca della frittura è la puzza che emana, una volta terminata la cottura. Ma non è l’unico sgradevole odore che vorremmo eliminare. Anche le fave, sebbene siano degli ortaggi fenomenali, emanano una puzza atroce.

In effetti, facciamo bene a mangiare le fave, perché conterrebbero diverse proprietà benefiche. Innanzitutto, sarebbero fonte di fibre, quindi favorirebbero il corretto transito intestinale. In secondo luogo, proteggerebbero da malattie cardiovascolari, attraverso il controllo sul colesterolo e sulla glicemia. Infine, sarebbero fonte di vitamine e sali minerali indispensabili per l’organismo.

Da questa descrizione, si può ben capire che, in realtà, non dovremmo smettere di cucinare le fave, nonché il fritto, se piace. Ma come rimediare alla puzza in cottura? Ebbene, le nonne un tempo utilizzavano i rimedi naturali per ovviare ai problemi. Oggi ne vedremo uno tra questi.

Il deodorante “fai da te”

Diremo addio alla puzza di fritto e di fave dopo la cottura, perché realizzeremo un perfetto deodorante per ambienti. Grazie all’intenso profumo di 3 ingredienti naturali, copriremo i cattivi odori con un solo tocco e, al contempo, profumeremo la casa.

Ci serviranno del rosmarino, della menta e del limone, da unire all’acqua. Innanzitutto, prendiamo un limone dalle medie dimensioni e tagliamolo a fette sottili. Successivamente, riempiamo un barattolo di vetro con dell’acqua e aggiungiamo anche le fette di limone.

Prendiamo un rametto di rosmarino e le foglie di menta, che siano sane e profumate, e aggiungiamo tutto all’interno del barattolo. Agitiamo e versiamo il contenuto del barattolo all’interno di uno spruzzino. Dopo averlo usato, conserviamo in frigo o nel freezer per una lunga tenuta.

Addio alla puzza di fritto e di fave in casa grazie a soli 3 ingredienti che tutti abbiamo in cucina

Quando dobbiamo utilizzarlo, versiamo il contenuto dello spruzzino all’interno di un pentolino e riscaldiamo per qualche minuto. Il calore permetterà di sprigionare nuovamente l’essenza. Quando la fragranza della miscela sarà svanita, riproponiamo lo stesso procedimento.

Ecco come creare un profumatore per ambiente ecosostenibile ed a costo zero. Qualora non dovesse funzionare, potremo aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale agli agrumi, i quali rappresenterebbero gli odori più forti.

Lettura consigliata

Questi 3 scarti di cucina valgono oro per dire addio alla puzza delle scarpe e lo dicono pure le nonne