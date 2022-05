Brividi e crampi potrebbero essere i sintomi di questa infezione e alcuni farmaci che tutti usiamo potrebbero aumentarne il rischio

Dopo due anni di incubo, vissuti con stress, ansia e paura, abbiamo imparato che al peggio non vi è mai fine. Troppo spesso sentiamo alla TV notizie da brividi, che riguardano la salute, e questo non fa altro che destare altre preoccupazioni.

Tuttavia, non dobbiamo fare altro che mettere in pratica i suggerimenti dati dai medici. Sarebbe il caso di non farci venire paranoie e di ascoltare solo i pareri degli esperti. Per esempio, se dovessimo accusare brividi e crampi per diversi giorni, evitiamo di cercare su internet da cosa potrebbero essere causati.

Piuttosto, chiediamo al nostro medico di fiducia. Soprattutto qualora questi sintomi dovessero permanere per giorni. Infatti, non ci sarebbe da preoccuparsi se dovessimo accusare dei brividi nell’arco di una sola giornata. Potrebbe essere anche, semplicemente, la debilitazione del corpo a fronte del freddo. Così come i crampi, che potrebbero significare l’esigenza di andare di corpo.

Questi segnali sono importanti in relazione alla durata. Quindi, se dovessero manifestarsi con frequenza, allora dovremmo contattare il dottore. Anche perché, recentemente, abbiamo appreso la notizia secondo la quale alcuni lotti di una nota marca di cioccolato sarebbero stati ritirati per la presenza di un batterio.

Brividi e crampi potrebbero essere i sintomi della salmonellosi, causati dal batterio salmonella. Non è un’infezione nuova, ma potrebbe causare diversi disturbi. Vediamo meglio di cosa si tratta e quali sono i fattori di rischio.

La salmonellosi

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la salmonellosi è un’infezione che interessa l’apparato gastrointestinale. I soggetti colpiti dal batterio potrebbero accusare dei sintomi differenti in base alla quantità di batteri presenti nel tratto.

Infatti, molte persone che hanno ingerito sostanze contaminate in poca quantità potrebbero anche non accusare alcun sintomo. Generalmente, potremmo essere in presenza di salmonellosi qualora accusassimo febbre, vomito, diarrea, brividi e crampi addominali.

La salmonella potrebbe trovarsi in alcuni alimenti, specialmente se crudi. Per esempio, oltre che nella carne cruda, il batterio potrebbe trovare rifugio anche presso le uova crude e nel latte non pastorizzato. Probabilmente, nella cioccolata contaminata il latte non era stato pastorizzato.

Di conseguenza, anche alcuni formaggi realizzati con latte non pastorizzato potrebbero essere contaminati. Ecco perché dovremmo sempre preferire cibi cotti, soprattutto questi appena menzionati. La salmonellosi, infatti, è molto debilitante.

Brividi e crampi potrebbero essere i sintomi di questa infezione e alcuni farmaci che tutti usiamo potrebbero aumentarne il rischio

Tuttavia, anche alcuni farmaci, che tutti abbiamo in casa, potrebbero essere responsabili di un’eventuale rischio. Farmaci come gli antiacidi e gli antibiotici diminuirebbero le difese immunitarie e altererebbero la flora batterica.

I farmaci dovrebbero essere ingeriti solo dietro prescrizione medica, o comunque dietro indicazione del medico. Pertanto, consigliamo di rivolgersi sempre a lui, in qualsiasi circostanza. Infine, quest’articolo è a solo scopo informativo. Invitiamo, ancora una volta, a sentire il parere di un esperto.

