L’estate porta con sé tante bellissime novità che ognuno di noi è pronto a cogliere con euforia e gioia. Le belle giornate, le vacanze, i viaggi programmati, gli amori fulgidi e fugaci. Tutto ciò avviene, con estrema naturalezza, durante questa bellissima stagione. Purtroppo, però, anche durante questi mesi c’è una nota dolente per moltissimi di noi.

Stiamo parlando dell’abbigliamento. Con il caldo torrido dei prossimi mesi e il sole cocente, non sempre è facile vestirsi nel modo adatto. Soprattutto per coloro che vorrebbero nascondere alcuni “difetti” che li mettono profondamente a disagio.

Abbigliamento d’estate e piccoli trucchi, ecco alcune idee per vestirsi con leggerezza senza dover scoprire i punti che mettono a disagio

Si sa che non sono poche le persone che durante questo periodo dell’anno fanno fatica a trovare gli abiti giusti per il proprio fisico. Questo perché si tende a voler coprire alcune aree del proprio corpo che non ci piacciono e che non vogliamo mostrare. In questo caso, il saper usare trucchi e segreti che riguardano l’abbigliamento gioca un ruolo essenziale. Infatti, basterà sapersi vestire con intelligenza per apparire più magri e slanciati e, al tempo stesso, per non sentire troppo caldo.

Iniziamo dalle scarpe, per esempio. Per far apparire le gambe nude più snelle, ci sono tantissimi modelli a cui possiamo affidarci. Abbiamo parlato di alcuni di essi in questo nostro precedente articolo, da cui sarà possibile prendere più di uno spunto. Anche gli altri capi di abbigliamento possono fare la loro parte. In questo caso, i pantaloni rivestono un ruolo importantissimo.

Silhouette da far invidia e gambe lunghe un chilometro grazie a questi pantaloni leggerissimi che dimagriscono e slanciano ogni fisico

Ci sono diversi modelli di pantaloni estivi che possono aiutarci a far sembrare le gambe più magre, senza costringerci a mostrarle ma, al tempo stesso, impedendoci di soffrire il caldo. In questo caso, consigliamo i sempreverde pantaloni a palazzo a stampa floreale con tessuto traspirante.

Partendo dal modello a palazzo, infatti, le nostre gambe verranno slanciate grazie all’effetto ottico creato e sembreremo decisamente più magre. La stampa floreale, poi, aiuta a nascondere diversi punti che molti di noi non vogliono mostrare, aiutandoci a rendere la figura più snella.

Infine, ricordiamoci di prendere un pantalone a palazzo che sia a vita alta. Sistemiamo quindi una cintura che riprenda il colore del pantalone sul punto alto della vita e indossiamo delle calze traspiranti così da creare una silhouette da far invidia e gambe lunghe un’infinità.

