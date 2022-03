La ricetta più conosciuta di questo tipico piatto pugliese è sicuramente quella che prevede le cozze. Ma ne esiste una versione vegetariana, con una verdura di stagione, altrettanto gustosa, che possiamo preparare facilmente in forno. Si tratta del buonissimo riso, patate e carciofi.

Ed è proprio questo ortaggio ad essere il protagonista di questa versione alternativa. Che risulta essere molto bilanciata a livello nutrizionale, presentando un sano mix tra riso e verdure di stagione. Inoltre, la sua particolarità di essere cotto al forno contribuisce a mantenerne intatti tutti i nutrienti e il sapore.

Vediamo quindi come fare non solo pasta o patate cotte al forno, ma anche un piatto squisito con riso, patate e carciofi.

Ingredienti per 4 persone:

250 g di riso Arborio;

1 kg di patate;

5 carciofi;

2 spicchi d’aglio;

150 g di pecorino;

una manciata di capperi;

olio extravergine d’oliva q.b.;

prezzemolo, sale e pepe q.b.;

2 limoni.

Prepariamo una bacinella d’acqua in cui metteremo i due limoni tagliati a metà. Iniziamo con la pulizia dei carciofi, a cui toglieremo il gambo. In seguito, andremo a tagliare in modo circolare la punta dove sono presenti le spine per eliminarle. Dopodiché staccheremo le foglie esterne con movimenti delicati verso il basso, piegandole circa a metà. Per preservarne il più possibile la parte inferiore. A questo punto, tagliamo i nostri carciofi a fette di circa un centimetro ed eliminiamo la barba interna. Una volta puliti li mettiamo a bagno nella bacinella con i limoni in modo che non si anneriscano.

Non solo pasta o patate cotte al forno, ma anche uno squisito riso croccante in superficie con morbide e gustose verdure di stagione al suo interno

Peliamo e tagliamo quasi tutte le patate a cubetti non troppo grossi, lasciandone una parte, che invece taglieremo a fette di meno di mezzo centimetro per usarle come copertura.

Ora ungiamo con abbondante olio una teglia a bordi alti di circa 24 centimetri e andiamo a comporre il nostro riso. Mettiamo alla base le patate tagliate a cubetti e inseriamo tra gli spazi i carciofi a fette. Una volta creato un mix omogeneo tra le verdure, versiamo il riso cercando di farlo andare a riempire tutti i vuoti tra patate e carciofi e risultare anch’esso ben integrato con il resto degli ingredienti. A questo punto inseriamo gli spicchi d’aglio. Meglio metterli ai due lati della teglia per poi trovarli facilmente se vogliamo rimuoverli a fine cottura. Spargiamo all’interno i capperi. Aggiungiamo ancora abbondante olio e condiamo il tutto con il formaggio pecorino, il prezzemolo, sale e pepe. Copriamo la superficie con uno strato di patate a fette. Le spolverizziamo con abbondate pecorino e irroriamo bene la superficie con olio di oliva.

Ora eccoci ad un passaggio fondamentale. Aggiungiamo dell’acqua tiepida all’interno della teglia, con l’aiuto di una brocca, appena sotto lo strato superficiale di patate a fette. Questo permetterà agli ingredienti di ammorbidirsi e cuocersi correttamente nel forno.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. E se necessario, a fine cottura, azioniamo per qualche minuto il grill per rendere ancora più croccante la superficie di patate.

