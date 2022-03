Oltre che in casa o al supermercato si possono risparmiare soldi anche seguendo questi semplici consigli per la pulizia e la manutenzione della nostra auto

Per molti l’auto è un po’ come la seconda casa. E a volte ci si tiene così tanto che diventiamo quasi maniacali nel lavarla e tenerla in ordine. Ma c’è anche chi invece della macchina quasi se ne dimentica, trascurandola e lasciando che si deteriori, a volte anche prima di essere vecchia.

E questo è davvero un grave errore, perché tenere la nostra auto in buono stato, sia all’interno che all’esterno, ci farebbe risparmiare molto denaro. E ci aiuterebbe a farla durare molti più anni, permettendoci così di non doverne acquistare una nuova. Ecco allora dei semplici consigli per fare una buona pulizia e manutenzione.

Consigli per la pulizia

Può capitare che, soprattutto dopo aver fatto un viaggio in autostrada, ci ritroviamo con il parabrezza dell’auto ricoperto di insetti. Un trucco davvero efficace è quello di pulirlo con delle borse a rete in plastica. Possiamo riciclare ad esempio quelle delle arance o dei limoni. Dovremo semplicemente legarne qualcuna insieme e sfregarle energicamente sul vetro. Dopodiché risciacquiamo con cura e ripassiamo un’altra volta con dell’aceto bianco. Questo è solo un primo accorgimento che ci farà risparmiare soldi, oltre che in casa o al supermercato.

Un altro accorgimento importante relativo al parabrezza riguarda la pulizia dei tergicristalli. Infatti, se questi sporcano il vetro invece di pulirlo, dobbiamo avere l’accortezza di lavare bene anche le spazzole. Basterà passarci una spugnetta avanti e indietro imbevuta in acqua e aceto.

Useremo l’aceto anche per lavare i tappetini interni, mischiandolo a dell’acqua tiepida in parti uguali. Sfreghiamo energicamente e lasciamoli asciugare. Poi passiamo l’aspirapolvere, per un ottimo risultato.

Tracce di catrame

Se dovessimo avere la sfortuna di sporcare l’auto con dell’asfalto fresco, che si andrebbe ad attaccare tenacemente alla carrozzeria, esiste un rimedio naturale davvero efficace per eliminarlo. Per togliere le macchie potremo usare dell’olio di lino o con eucaliptolo. Lasciamo che l’olio penetri a fondo nel catrame e poi strofiniamo la macchia con della carta da cucina appena bagnata di olio.

Oltre che in casa o al supermercato si possono risparmiare soldi anche seguendo questi semplici consigli per la pulizia e la manutenzione della nostra auto

Anche le cromature si possono pulire con un foglio di alluminio inumidito con un po’ d’acqua. Questo aiuterà a lucidarle e anche rimuovere la ruggine.

Ma ancora più importante della pulizia dell’auto, sono tutte le azioni di manutenzione generale che dobbiamo assolutamente fare. E che ci faranno mantenere la nostra macchina in buono stato senza dover ricorrere al servizio di assistenza.

Le cose da tenere sempre sotto controllo sono:

ruota di scorta: quando facciamo controllare la pressione delle gomme ricordiamo sempre di far verificare anche quella della ruota di scorta;

luci: controllare regolarmente che le luci siano tutte funzionanti. Tenere a bordo delle lampadine di ricambio;

pneumatici: verificare regolarmente lo stato delle gomme e togliere eventuali sassolini o chiodi per evitare che si danneggino;

tergicristalli: teniamo a bordo delle spazzole di riserva;

cavi di alimentazione: controllare di avere sempre a disposizione degli appositi cavi per la batteria;

antenna: togliamo sempre l’antenna quando parcheggiamo l’auto per evitare possibili danni o furti;

condizionatori d’aria: in inverno ricordiamo di attaccarli per 5 minuti ogni settimana, in modo da averli sempre funzionanti anche d’estate.

Ed ecco che abbiamo scoperto come, oltre che in casa o al supermercato, è possibile risparmiare ed avere anche un’auto pulita e sicura come fosse nuova.

