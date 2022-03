Il risotto allo zafferano è tra i piatti più conosciuti della cucina milanese e con un po’ di impegno tutti posso preparare questo ottimo primo piatto. Ma rispetto al tradizionale modo di cucinarlo possiamo fare affidamento su un prezioso strumento da cucina, la pentola a pressione.

Oltre a dimezzare i tempi di cottura, la pentola a pressione permette anche di mantenere tutti gli aromi naturali degli alimenti e di conservarne le sostanze nutritive in essi contenute. Inoltre diminuisce il dispendio di calore e energia durante la cottura, il che non guasta al portafoglio.

Per tutti questi motivi scopriamo come usare la pentola a pressione per preparare un ottimo risotto allo zafferano, risparmiando tempo e denaro senza rinunciare al gusto.

Facciamo attenzione alle proporzioni tra riso e acqua

Per quanto riguarda la preparazione l’unica accortezza che dovremo avere sarà la proporzione tra riso e acqua, che nel caso della pentola a pressione è un po’ ridotta rispetto al metodo di cottura tradizionale. Inoltre in questa versione light utilizzeremo l’olio di oliva al posto del burro e il brodo vegetale al posto di quello di carne.

Gli ingredienti per questa preparazione (dosi per 4 persone)

riso carnaroli 320 g

cipolla 1

vino bianco q.b.

brodo vegetale 700 ml

zafferano 1 bustina

sale q.b.

grano padano da grattugiare 80 g

Scopriamo come usare la pentola a pressione per cucinare in poco tempo uno squisito e cremoso risotto allo zafferano

Vediamo quindi come preparare questo squisito e cremoso risotto allo zafferano. Per prima cosa prepariamo il brodo vegetale e mettiamolo da parte. Tagliamo la cipolla a fettine sottili, mettiamo l’olio d’oliva all’interno della pentola a pressione e lasciamolo scaldare per qualche minuto. Appena sarà caldo versiamo la cipolla e facciamola rosolare finché sarà ben dorata. A questo punto aggiungiamo il riso, abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamolo tostare per qualche minuto finché non diventerà traslucido. Rialziamo la fiamma e sfumiamo con un po’ di vino bianco sempre girando con cura per evitare che il riso si attacchi sul fondo della pentola. Ora possiamo aggiungere il brodo vegetale, che deve essere caldo, e la bustina di zafferano che faremo sciogliere con l’aiuto di un cucchiaio all’interno del brodo.

Una volta che tutti gli ingredienti sono all’interno della pentola, chiudiamo con il coperchio, facendo attenzione che la valvola di sfiato e quella di sicurezza siano entrambe abbassate e funzionanti. Sempre con la fiamma alta aspettiamo che la pentola a pressione cominci a fischiare, a quel punto abbassiamo la fiamma al minimo e facciamo cuocere per circa 8 minuti.

Trascorso questo tempo, spegniamo il fuoco, facciamo sfiatare completamente la valvola, oppure mettiamo la pentola ancora chiusa sotto un leggero getto di acqua fredda finché la valvola di sicurezza si sarà abbassata.

Ora possiamo aprire la pentola a pressione, amalgamare il nostro risotto e verificare la cottura.

Dovrà risultare al dente e cremoso, a questo punto possiamo aggiungere il parmigiano, mantecare il tutto e servire in tavola questo squisito e cremoso risotto allo zafferano.