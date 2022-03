Con l’arrivo della primavera viene spontaneo dedicarsi alle grandi faccende domestiche, soprattutto quelle più impegnative che rimandiamo da tempo. Ovviamente, nel farlo, potremo servirci di piccole astuzie per facilitarci la vita risparmiando così tempo e fatica. Infatti, con le giuste tecniche potremo rapidamente occuparci di tutto, dal riporre i piumoni alle pulizie profonde di casa. Spesso una mansione particolarmente stancante e dai risultati non sempre garantiti è il lavaggio delle tende. Non tanto di per sé, quanto per le difficoltà e l’impegno nell’evitare che escano completamente stropicciate. In realtà è possibile anche lavare le tende senza stirarle col ferro e ottenerle perfettamente lisce.

Come lavarle

Prima di lavare le tende dovremo avere un’accuratezza particolare, ossia leggerne l’etichetta. Su questa, infatti, troveremo le indicazioni circa il materiale e il corretto lavaggio. Istruzioni ovviamente a cui dovremo attenerci scrupolosamente se non vogliamo rovinarle. Tranne tende particolari, che possono richiedere lavaggio a secco o la mano di un professionista, in linea di massima possiamo comodamente lavarle in lavatrice. Ovviamente, in caso di anelli applicati, sarà bene rimuoverli prima. Converrà lavarle a temperature adatte a capi delicati, quindi non superiori ai 30 gradi.

Se dovessero essere particolarmente sporche, possiamo tenerle prima in ammollo in una bacinella senza spiegazzarle troppo. Una volta in lavatrice, un accorgimento per evitare di stropicciarle è evitare la centrifuga.

Lavare le tende senza stirarle col ferro ed evitare le fastidiose pieghe è possibile con questa geniale soluzione casalinga

Per ottenere delle tende lisce, sarà bene stenderle perfettamente in verticale. In questo modo ovviamente goccioleranno in modo abbondante, tanto più perché non abbiamo usato la centrifuga. Il posto giusto per poterle fare asciugare perfettamente distese verticalmente e non bagnare tutto è la doccia. Potremo sistemarle su un bastone e poi appoggiarlo sopra il bordo superiore del box doccia. Una posizione che in realtà ci torna utile anche per un ulteriore aiuto nella stiratura. Infatti, quando le tende sono quasi asciutte, per togliere le pieghe potremo aprire l’acqua calda della doccia. Ovviamente senza farla scorrere sulle tende.

Chiudiamo porta e finestre in bagno. Una volta creatosi vapore, chiudiamo l’acqua. Il vapore contribuirà ad asciugare le tende e ammorbidirà i tessuti, andando così ad agire anche sulle pieghe. Per aumentare l’efficacia di quest’ultima operazione, nel frattempo possiamo anche tirarle lungo le pieghe per stirarle con le mani. Dopo aver completato l’operazione e l’asciugatura, facciamo arieggiare il bagno per evitare la formazione di umidità.

Dunque, la lunga e faticosa stiratura delle tende potrebbe diventare solo un ricordo con questa soluzione alternativa. Una soluzione che ci fa risparmiare tempo e fatica e inoltre riduce anche i consumi dato che il ferro da stiro rimarrà fermo.

