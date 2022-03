Con l’arrivo delle temperature più alte si accompagnano spesso delle preparazioni più leggere e meno caloriche. Ma dato che siamo solo all’inizio della primavera, dovremmo assolutamente salutare l’inverno banchettando con un primo piatto godurioso.

Infatti, non ci sono solo pasta e risotti, ecco un gustosissimo primo che riuscirà a deliziare i palati di ospiti e familiari. Scopriamo insieme come portare in tavola dei deliziosi gnocchi alla parigina.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

150 grammi di burro;

150 millilitri di panna da cucina;

200 grammi di farina 00;

250 millilitri di besciamella;

350 millilitri di latte, preferibilmente intero;

4 uova di medie dimensioni;

5 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato;

6 cucchiai di groviera grattugiato;

noce moscata q. b;

pepe q. b.;

sale q. b.

Non solo pasta e risotti, ecco un delizioso primo piatto che viene da Parigi e che stupirà tutti per la sua delicatezza e raffinatezza

Per prima cosa è necessario iniziare con la pasta.

Prendere quindi una casseruola e fare scaldare il latte a fiamma bassa. Aggiungere poi il sale e il burro nelle quantità indicate e aggiungere un pizzico di noce moscata. Quando il latte comincerà a bollire, basta versare a pioggia la farina al suo interno. È importante continuare a mescolare fino a otterrete un composto omogeneo e liscio.

Togliere il composto dal fuoco e trasferirlo in una ciotola a raffreddare. Poi è necessario incorporare due cucchiai di formaggio grattugiato e le uova.

Alla fine, far riposare il tutto in frigo per circa 20 minuti.

Inserirlo all’interno di una sac a poche e mettere a bollire dell’acqua. Quando sarà giunta all’ebollizione far cadere ad uno ad uno gli gnocchi.

Farli cuocere per 1 minuto e raccoglierli con l’aiuto di una schiumarola.

Disporre delle cocotte e imburrarle, mettendo poi al loro interno gli gnocchi. Passare poi alla salsa.

Unire in un pentolino il groviera, la panna, la besciamella e insaporire con un pizzico di pepe e il sale. Amalgamare bene e poi cospargere gli gnocchetti con la salsa. Spolverare la superficie con altro Parmigiano Grattugiato e con il burro.

Infornare, infine, a 160°C per circa 15 minuti. Se si volesse abbinare un secondo piatto sempre di origine francese, ecco un delizioso pollo in fricassea.

