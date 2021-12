Anche quest’anno il Natale si sta avvicinando ma molti lo accolgono con il cuore pesante. Infatti le preoccupazioni economiche dagli anni precedenti alla pandemia sono aumentate vertiginosamente, portando a una maggiore necessità risparmio. Per venire incontro a queste esigenze, ProiezionidiBorsa offre un’idea intelligente e parsimoniosa per i pasti natalizi. Ecco un secondo piatto francese super economico ma estremamente raffinato che potrebbe salvarci con stile il cenone di Natale. Stiamo parlando di una preparazione chic e deliziosa, il pollo in fricassea.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

2 petti di pollo tagliati a cubetti;

2 tuorli d’uovo;

20 grammi di burro;

2 mestoli di brodo di pollo;

1 limone;

1 costa di sedano di medie dimensioni;

1 cipolla, preferibilmente bianca;

1 ciuffo di prezzemolo;

farina quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta.

Ecco un secondo piatto francese super economico ma estremamente raffinato che potrebbe salvarci con stile il cenone di Natale

Per prima cosa è necessario occuparsi delle verdure. Quindi lavare e tritare molto finemente il materiale per il soffritto: quindi sedano, carota, cipolla. Mettere a scaldare poi il brodo di pollo già pronto. Fare poi lo stesso con il prezzemolo. Prendere poi una casseruola abbastanza capiente e mettere a scaldare a fuoco dolce metà dose di burro assieme a due cucchiai d’olio. Per addensare versare anche un cucchiaino di farina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Mescolare bene per creare una cremina. Poi inserire il composto tritato e rimestare bene, lasciando andare il tutto per 5 minuti. Ricoprire il tutto con mestolate di brodo. Infine su un buon tagliere dividere il pollo in dadini e poi inserirlo in padella. Aggiustare di sale e pepe secondo il proprio gusto e cuocere per 20 minuti con coperchio.

Ricordarsi di girare il cibo per non far sì che si attacchi sul fondo. Nel frattempo sgusciare le uova, dividendo i bianchi e i rossi. Se si vuole fare in fretta consigliamo di seguire questo metodo. Nessuno conosce questo metodo geniale per dividere gli albumi dai tuorli in pochissimi secondi grazie a quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina. Tenere solo i tuorli e diluirli con il succo di un limone intero. Consigliamo però di non buttare via la buccia. Infatti tutti fanno un grosso errore a buttarla, questa buccia infatti è un pozzo di vitamina C e potrebbe contrastare il cancro. Togliere dal fuoco la pentola e sommergerla con la crema appena ottenuto, mescolando velocemente affinché il calore non la faccia rapprendere.

Approfondimento

Ecco i benefici di questa zuppa che risulterebbe essere ipoglicidica e valida per contrastare influenze di stagione