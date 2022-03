Con l’arrivo della bella stagione, molti cominciano già a pensare alle tanto temute pulizie di primavera. È necessario risvegliare la casa dal torpore invernale e dedicarsi alle faccende domestiche più approfonditamente. C’è chi è più organizzato e prepara una vera e propria lista di cose da fare. E chi, invece, decide giornalmente cosa pulire. Per cercare di non sentirsi soffocati dal lavoro è necessario occuparsi di una stanza alla volta. Pensiamo alle finestre da pulire e le tende da lavare. Il frigo poi da igienizzare, l’interno dei cassetti da svuotare e spolverare, ecc. Insomma, c’è tanto lavoro che ci attende.

Ecco come lavare il piumone invernale senza ricorrere alla lavanderia e come asciugarlo perfettamente per non rovinarlo

Non dimentichiamo le pulizie di primavera nella camera da letto. Non solo dobbiamo occuparci dei materassi e degli armadi, ma anche del noioso cambio di stagione. Quindi, via i capi di abbigliamento pesanti, per fare spazio a quelli leggeri e primaverili. Ma dobbiamo anche occuparci dei piumoni ingombranti e delle coperte invernali. Prima di riporli nell’armadio dobbiamo necessariamente provvedere alla loro pulizia. Se la nostra lavatrice è abbastanza capiente non ci sarà bisogno necessariamente della lavanderia.

Prima di iniziare con il lavaggio, è necessario leggere l’etichetta, che ci fornirà tutte le indicazioni necessarie. Ora dobbiamo controllare il nostro piumone, individuando eventuali macchie e cercando di eliminarle strofinando delicatamente con acqua e sapone neutro. È il momento della lavatrice. Di solito il programma da impostare è quello per il cotone o fibre sintetiche. La temperatura varia da 30 a 40 gradi (ma verifichiamo sempre l’etichetta). Se le nostre coperte sono delicate, selezioniamo poi il programma del lavaggio a mano. Prediligiamo un detersivo delicato (come il sapone di Marsiglia ad esempio) e non abbondiamo con le dosi. Dopo il lavaggio, procediamo con un doppio risciacquo, per eliminare i residui di sapone.

Ancora qualche consiglio

Se vogliamo lavare il piumone a mano, armiamoci di tanta pazienza. Riempiamo la vasca con dell’acqua tiepida e del sapone neutro. Immergiamo quindi il piumone, cercando di smuoverlo. Ora procediamo al risciacquo e strizziamo per bene. Non è un’operazione facile e probabilmente servirà l’aiuto di una seconda persona. Ma come lo asciughiamo? Per prima cosa, dopo il lavaggio, cerchiamo di smuoverlo per distribuire l’imbottitura in tutte le zone (se si tratta di imbottitura in piuma d’oca). Non stendiamo il mostro piumone in verticale come le lenzuola, ma in orizzontale su un piano. Non facciamolo asciugare direttamente alla luce del sole, perché potrebbe rovinarsi o ingiallirsi. Cerchiamo poi durante la giornata di girare spesso il piumone, per favorirne l’asciugatura. Se invece vogliamo utilizzare l’asciugatrice, raccomandiamo di controllare sempre l’etichetta prima di procedere.

Quindi, ecco come lavare il piumone invernale senza spendere sempre soldi in lavanderia.

