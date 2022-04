Siamo oramai prossimi alle vacanze pasquali. Queste, oltre a essere delle ferie di carattere religioso, sono anche una ottima occasione per trascorrere del tempo di qualità con famiglia e amici. Infatti, generalmente, il pranzo pasquale (per chi non segue il detto “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”) lo si fa con i parenti. Invece il lunedì dell’Angelo è totalmente dedicato alle amicizie. Oggi però vogliamo parlare di come propiziarsi la fortuna durante questo particolare periodo. Infatti, non solo Natale e Capodanno sono occasioni favorevoli in tal senso. Ecco, infatti, quali sono le credenze di Pasqua da mettere in pratica per attirare al massimo la buona sorte. Scopriamole insieme.

Le varie simbologie legate a questi giorni

Abbiamo già spiegato che in antichità il nuovo anno iniziava in occasione dell’equinozio di primavera e coincideva con il risveglio della natura. Questa visione più coerente rimane ancora nell’astrologia: l’Ariete infatti è il primo segno dello zodiaco. L’assetto però venne cambiato fra il I secolo a. C e il I d. C per una scelta politica voluta da Cesare, che introdusse il calendario giuliano, di cui abbiamo illustrato l’origine. La Pasqua, ovvero la risurrezione, si inserisce a livello calendariale sempre sul significato della rinascita e sull’inizio di un nuovo ciclo naturale.

Per questo permangono ancora degli usi e costumi di ascendenza pagana. Uno di questi è il tipico uovo di Pasqua, simbolo che da sempre rappresenta la nuova vita che si schiude. Però, vediamo nel dettaglio quali sono le altre credenze legate a questa giornata. Si dice che se un uccellino viene a visitarci, è la rappresentazione di un nostro caro defunto.

Non solo Natale e Capodanno, ecco le credenze di Pasqua che attirano soldi, fortuna e denaro secondo la tradizione

Invece, in tema di fortuna e di denaro, si ritiene che farsi il segno della croce con un uovo pasquale allontani il malocchio. Naturalmente non ci si riferisce a quello fatto di cioccolato, ma a quelli dipinti a mano. È invece considerato un toccasana per le finanze tenere un pezzo di guscio di una di queste uova all’interno del portafoglio. Anche dare del mangime agli uccellini potrebbe attirare molta fortuna. Infine, si ritiene poi che fare colazione con tutti i propri familiari in questa mattinata assicuri serenità per tutto l’anno venturo. Lo stesso vale per lo svegliarsi presto e di buonumore.

