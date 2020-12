Il 2020 verrà sicuramente ricordato come una delle annate più infauste di questo secolo. Fortunatamente, però, si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel grazie alla commercializzazione dei vaccini anti-Covid.

Un piccolo rituale per iniziare l’anno al meglio

Ma anche se la scienza ci sta tirando fuori da questa situazione, molti ancora credono nella superstizione. Noi oggi proponiamo un piccolo rituale per iniziare l’anno al meglio, proprio perché provare questa pratica non costa nulla e non provoca alcun tipo di danno.

La foglia di alloro con scritto il proprio nome e l’anno

Appena scattata la mezzanotte dell’anno nuovo consigliamo di compiere questo piccolo rituale per attirare tante energie positive.

Basta avere a portata di mano una foglia di alloro essiccata, ma bella e abbastanza larga. Nei giorni precedenti basta coglierla dalla pianta e metterla su un termosifone in modo che sia pronta all’uso.

Dopo la notte di San Silvestro bisogna prendere una penna rossa e scrivere il proprio nome, accompagnato dall’anno che si vuole rendere propizio.

Una volta completato il procedimento basta inserirla nel proprio portafoglio, facendo attenzione a non frantumarla.

Ecco, dunque, spiegato perchè tenere questa foglia nel portafoglio può attirare soldi, fortuna e benefici per un 2021 sereno e gioioso.

Oggi abbiamo spiegato perché tenere questa foglia nel portafoglio può attirare soldi, fortuna e prosperità per un 2021 sereno e gioioso.