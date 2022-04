Con il bel tempo cresce sempre di più la voglia di passare una bella giornata fuori nella natura. Organizzare una scampagnata, un pranzo in montagna o sfruttare il giardino per una grigliata con gli amici. Le temperature iniziano a salire stabilmente e non vediamo l’ora di tirare fuori il nostro barbecue. C’è chi ama così tanto cucinare alla griglia che ha addirittura quelli di ultima generazione. Con affumicatore incluso o trasportabile con le rotelle.

Siamo pronti a cucinare una bella costata alla griglia, ma vorremmo anche fare bella figura con gli ospiti. Abbiamo già svelato alcuni segreti per preparare la grigliata perfetta, ma oggi vedremo una ricetta un po’ diversa. Si parla sempre di carne grigliata, ma con un tocco in più che la rende gustosissima.

È succosa e prelibata questa costata di vitello pronta in 20 minuti per una grigliata che conquisterà tutti

Questa ricetta è perfetta per una cottura sulla brace, ma anche una classica griglia andrà bene. L’importante è che il fuoco sia ben carico di braci o la griglia sia sufficientemente calda. Altrimenti la costata non si cuocerà in modo omogeneo.

Ingredienti per 8 persone

2 costate da 1 kg;

1 kg di patate;

olio EVO;

pepe misto in grani (nero, rosa, bianco);

sale fino e grosso q.b.

Procedimento

Prima di tutto, parliamo di una cosa molto importante per la buona riuscita di una costata alla griglia. Prima di passare la carne sulla brace, questa va lasciata fuori dal frigo per almeno 2 ore. Ciò permetterà al cuore di rimanere più al sangue, ma non freddo. Puliamo bene le patate, eliminando con un canovaccio asciutto eventuale terriccio rimasto. Strappiamo diversi fogli di alluminio, meglio se uno per patata. Mettiamo un pizzico di sale e un giro d’olio e accartocciamole nella carta stagnola. Le cuoceremo sotto la cenere, un metodo di cottura pratico e gustoso che non tutti conoscono.

Ora prendiamo il pepe in grani, circa 7 cucchiai, e pestiamolo con un mortaio o tritiamolo. Cospargiamo le costate da entrambe le parti con il mix di pepe macinato. Massaggiamolo bene, in modo che aderisca a tutta la superficie. Con la brace ben calda, posizioniamo le due costate e facciamole cuocere circa 5 minuti per lato. Dopodiché, posizioniamole su due fogli di carta stagnola diversi e aggiungiamo un filo d’olio. Avvolgiamole nell’alluminio e lasciamo riposare per un paio di minuti. Dopo impiattiamo finendo con un po’ di sale grosso, tagliamole a cubetti e serviamo con le patate.

Insomma, è succosa e prelibata questa costata di vitello che farà leccare a tutti i baffi. Un piatto che si sposa benissimo con un primo come la pasta al forno. Sarà anche un menù abbastanza classico, ma è sempre garanzia che nessuno rimarrà deluso. Attenzione solo a non dimenticare la crosticina croccante nella pasta al forno. È il tocco di classe che la rende ancora più buona e gustosa.

