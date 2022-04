Spesso e volentieri buttiamo via più del necessario. Questo non vale solo per i vestiti o per i dispositivi elettronici, oggetti che vengono spesso cambiati a seconda della moda e del capriccio personale. Esiste infatti tutto il vasto Mondo dello spreco alimentare. Quando si tratta di materiale fresco, come frutta e verdura, spesso cestiniamo del materiale che può essere tranquillamente mangiato o addirittura riutilizzato in altro modo. Nel primo caso abbiamo già fatto l’esempio della scorza di limone che contiene dei nutrienti preziosissimi per l’organismo. Nel secondo invece abbiamo parlato ad esempio delle bustine di tè che possono rivelarsi un vero e proprio miracolo per i nostri spazi verdi. Oggi continuiamo su questa scia e sveliamo altri due alimenti che sono estremamente benefici per molti esemplari vegetali. Infatti moltissimi li buttano ma questi due ingredienti che di solito finiscono nella spazzatura sono invece ottimi da riciclare. Scopriamo insieme come.

I mille modi per riutilizzare al meglio i fondi di caffè

Il primo sono sicuramente i fondi di caffè. I loro riutilizzi sono praticamente infiniti. Infatti possono essere usati come scrub per le mani e per i piedi in modo da togliere la parte più dura della pelle. Lo stesso meccanismo vale per le pentole che presentano incrostazioni difficili da rimuovere. Ma non solo. Non tutti ne sono consapevoli, ma questi sono un valido alleato per riscaldare la casa praticamente a costo zero. Però molti invece sanno che questa polvere è anche “amica” delle piante e può essere impiegata come fertilizzante naturale. Vediamo però con quale abbinamento tira fuori il proprio meglio in questo campo.

Moltissimi li buttano ma questi due ingredienti che di solito finiscono nella spazzatura sono un toccasana per le piante e per il giardino

Un abbinamento perfetto è quello dato dal fondo di caffè mescolato con i gusci delle uova. È infatti necessario amalgamare questi due e pestarli insieme fino a ridurli a una polvere molto fine. Al loro interno infatti contengono calcio, un nutriente molto importante per molte piante e fiori. Le uova inoltre possono anche rappresentare un modo economico per proteggere gli ortaggi dalle lumache. È necessario solo spezzarli in maniera grossolana e spargerli intorno alla verdura che si desidera preservare. I fondi di caffè allo stesso modo risultano efficaci contro gli afidi e le pulci.

