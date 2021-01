Oggi finalmente ci siamo lasciati alle spalle il 2021 e ognuno di noi, nel suo piccolo, sta vivendo il concetto di rinascita. Infatti, tutti speriamo in un anno migliore, privo di tutte le disavventure del 2020.

Ma ci siamo mai chiesti perché si festeggia il passaggio dell’anno proprio fra il 31 dicembre e il 1 gennaio? Ecco svelato l’insospettabile motivo per cui si festeggia l’inizio dell’anno nuovo il primo di gennaio.

Il cambio del calendario presso gli antichi romani

Se ci si pensa celebrare questa ricorrenza in questo periodo non è in linea con i tempi naturali. Sarebbe più logico, infatti, celebrarla nel momento in cui la natura reinizia il suo ciclo, ovvero in primavera.

Infatti, in antichità, accadeva esattamente così e il primo dell’anno presso i Romani cadeva a marzo, durante l’equinozio di primavera. Questa usanza fu cambiata da Cesare con l’introduzione del calendario giuliano nel primo secolo d.C. I festeggiamenti venivano fatti in onore del dio bifronte Giano, a cui il mese di gennaio è dedicato.

La consacrazione cristiana

Questo giorno venne però canonizzato nel 1852 da Gregorio XII con l’introduzione del calendario gregoriano. Nonostante tutto ci furono diversi Stati italiani che rifiutarono di uniformarsi a quest’usanza almeno fino al Settecento. Successivamente venne adottata in gran parte d’Europa.

Ecco svelato l’insospettabile motivo per cui si festeggia l’inizio dell’anno nuovo il primo di gennaio.

Oggi abbiamo spiegato quali sono le origini storiche della festività di Capodanno per come la conosciamo al giorno d’oggi. Se si è interessati al mondo delle tradizioni e degli usi e costumi, consigliamo di consultare gli approfondimenti presenti nella sezione dedicata alla cultura e alla società. Ad esempio, qui si può trovare un articolo che spiega il vero significato dietro a uno dei simboli natalizi più amati, l’abete: l’albero di Natale, infatti, è un residuo di una festività pagana e esorcizza le paure più antiche dell’uomo.