Non solo le uova, ma ecco tutti i cibi che non dovremmo mai riscaldare nel microonde

Il microonde è utile per riscaldare e scongelare, ma non tutti gli alimenti possono essere cotti col microonde, come le uova e le patate, ad esempio. Vediamo insieme quali sono gli altri.

Il più delle volte, lo facciamo per comodità. Usare il microonde, per riscaldare gli alimenti, ci fa guadagnare tantissimo tempo. E per chi è sempre in rincorsa, in lotta contro l’orologio, è certamente un bel vantaggio.

Anzi, in tanti utilizzano il microonde addirittura per cucinare i piatti. Ci sono degli ottimi ricettari che prevedono l’uso di questo apparecchio per preparare varie ricette. Insomma, non solo il classico oggetto da single, dove riscaldare i piatti precotti, ma anche utile per chi ha famiglie numerose.

Faremmo un grosso errore a riscaldare qualsiasi cosa on questo forno e i motivi sono seri

Però, magari, siamo convinti che il microonde sia perfetto per riscaldare ogni alimento. Commettendo un grosso errore, perché non solo le uova, ma ecco tutti i cibi da non inserire mai nel microonde. E non sono pochi. Le uova, assolutamente, non si devono cuocere nel nostro microonde. Se provassimo a cuocerle al suo interno, finirebbero per esplodere. Se proprio non potessimo farne a meno, ricordiamoci almeno di bagnarle con l’acqua.

In ogni caso, anche riscaldare una frittata è sconsigliato, perché si altererebbe il sapore, diventando amaro. E c’è il rischio che, cuocendo le uova, queste possano diventare tossiche per noi. Il microonde, da tanti, viene giustamente usato per scongelare. Attenzione, però, che non tutto dovrebbe finire nel nostro elettrodomestico. A partire dalla frutta congelata. Si potrebbero produrre, infatti, sostanze cancerogene e, in più, il prodotto scongelato, spesso, diventa una sorta di marmellata.

Anche le patate non dovrebbero mai entrare in questo elettrodomestico ed ecco il perché

Anche i funghi non andrebbero mai riscaldati con il microonde. Infatti, a qualcuno, provocherebbe mal di stomaco, oltre che eccessivo gonfiore della pancia. E, come se non bastasse la lotta contro le rughe della fronte. Se proprio volessimo provarci, evitiamo temperature troppo elevate, per cercare di non alterare troppo la composizione proteica.

Per quanto concerne le patate, utili per risolvere un problema comune a tanti automobilisti, l’errore potrebbe essere quello di lasciarle raffreddare alla classica temperatura ambiente. In questo caso, se volessimo riscaldarle, potremmo favorire la formazione di un batterio che, per noi, risulta pericoloso. Ovvero, il Clostridium botulinum. Attenzione anche quando decidiamo di cuocere il pollo con il microonde. Rispetto alla cottura tradizionale, che va a fondo, quella con il microonde non riesce ad andare troppo in profondità. Il che, ovviamente, è una manna per i batteri che non verrebbero eliminati.

Non solo le uova, ma ecco tutti i cibi da non mettere nel microonde, come questo

Il peperoncino è un alimento che non dovremmo mai far finire nel nostro elettrodomestico. Colpa della capsaicina che, con l’azione del microonde, potrebbe diventare nociva. Anche le verdure a foglia verde, come gli spinaci, si dovrebbero riscaldare con prudenza. Questo a causa degli ioni nitrati che potrebbero trasformarsi, con il microonde, in nitrosammine, decisamente pericolose per il nostro organismo.

Nitrosammine che potrebbero arrivare anche dal sedano, altro alimento che non dovremmo mai riscaldare con il nostro microonde. E, ultimo, ma non meno importante, anche il latte materno non va messo nel microonde. Certo, quando il bambino piange, l’istinto è di scaldare il latte infilandolo nel nostro elettrodomestico. Il vero pericolo è che potremmo essere tratti in inganno dal biberon freddo, perché il latte, al contrario potrebbe essere bollente. Ustionando la lingua del povero neonato. Quindi, non solo le uova, ma ecco tutti i cibi cui fare attenzione. Pensiamoci due volte prima di inserirli nel nostro microonde!