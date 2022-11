Basta una semplice patata per risolvere il problema che fa arrabbiare ogni autista

Che barba, che noia, quando, al mattino, si è di corsa per timbrare il cartellino. Si va in auto, calcolando gli eventuali tempi di percorrenza ed ecco che arriva l’imprevisto. Un po’ come a Fantozzi con la stringa delle scarpe che si rompe.

Perché trovare i vetri dell’auto completamente appannati, dopo la notte, è una vera seccatura. Anche perché non basta accendere l’aria per vederla sparire subito. E nemmeno si può pensare di guidare come se fossimo immersi nella nebbia, con la testa fuori dal finestrino.

Come evitare che si appannino i vetri della macchina

Problema che sarà sempre più presente ora che le giornate diventano più fredde e ci stiamo avvicinando al prossimo inverno. Che potrebbe succedere anche in estate, ma è più difficile da gestire nei mesi cosiddetti più freddi. E non c’è verso di migliorare la situazione in breve tempo, nonostante tutti i nostri sforzi di spannare i finestrini della macchina.

Ci diamo dentro con il nostro straccetto che abbiamo in macchina. E quello, più che altro, diventa un esercizio per perdere peso, perfetto per sostituirsi alla corsa, ma non a risolvere il nostro problema. Che fare? Arrivare in ritardo al lavoro? Che seccatura trovare i vetri dell’auto appannati, ma non vuol dire che si debba rinunciare e tenerli in questo modo.

Ecco i rimedi della nonna per spannare velocemente i vetri

Anzi, prevenire è meglio che curare, anche nel caso di un vetro appannato. Perché, magari, sappiamo come muoverci con i livelli di olio e acqua, ma non con un po’ di brina. Come fare? Basta una semplice patata per risolvere il problema che fa imbestialire ogni autista. Infatti, basterebbe tagliare mezza patata e passarla sui nostri finestrini, alla sera. Questo perché così l’amido si possa depositare sui vetri. A questo punto, prendiamo un quotidiano e, dopo 60 secondi, puliamo il tutto. Si formerà uno strato invisibile perfetto per evitare che i vetri si appannino.

Non è l’unico rimedio della nonna davvero efficace che ci permette di spannare velocemente i finestrini. Ad esempio, usando la schiuma della barba. Che non è uno scherzo di Carnevale, come quando ti imbrattano i vestiti, ma una delle soluzioni favolose più veloci. In pratica, dopo aver spalmato la nostra schiuma sul vetro, dovremo pulire il tutto con un panno pulito. Anche in questo caso, si formerà una preziosa patina che farà da filtro per impedire alla condensa di appannarci i vetri.

Basta una semplice patata per risolvere il problema dei vetri appannati che ci aspettano al mattino

C’è anche un rimedio, tramandato nelle chat di WhatsApp, che porta, pare, molti benefici. In pratica, prendiamo un calzino e riempiamolo di lettiera per i gatti. Non una qualsiasi, ma in cristalli di silicio. Una volta chiuso, infiliamo il tutto dentro un altro calzino, che andremo a sigillare. Ora, fatto questo, mettiamo calzini e lettiera esattamente sotto il sedile della nostra vettura. Importante che sia uno dei due che si trovano davanti. L’effetto della lettiera sui vetri pare formidabile, impedendo di farceli trovare appannati, la mattina successiva.

Succede anche che i vetri si appannino mentre si è alla guida. Nessun problema. Ormai, in ogni macchina esiste un pulsante per lo “sbrinamento veloce”. Perfetto per sprigionare sul nostro parabrezza appannato l’aria calda. Così da dissolvere la maledetta brina e permetterci di guidare senza impedimenti visivi.