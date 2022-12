Come cuocere le castagne al forno perfettamente, sbucciarle senza fatica e i vini da abbinare

Scopriamo insieme una tecnica per cuocere le castagne al forno alla perfezione, alcuni trucchi per sbucciarle rapidamente e alcuni consigli per degustarle con vino e liquori.

Le castagne sono un simbolo autunnale . Sono un frutto ma, in genere, tendiamo a consumarle come snack. Le passeggiate autunnali sono sempre accompagnate da un bel cartoccio di caldarroste calde. Le castagne sono una prelibatezza che possiamo cucinare facilmente anche a casa. Il metodo più comune per cucinare le castagne è cuocerle nel forno. Il bello, poi, sta nel mangiucchiarle comodamente seduti sul divano.

Come cuocere le castagne al forno con il trucco della nonna

Il rischio più grande che si corre quando si cuociono le castagne nel forno è di farle bruciare. Un altro fastidio in cui si incorre quando poi arriva il momento di degustarle, è la difficoltà nello sbucciarle. Vediamo allora come procedere per una cottura perfetta e un risultato ottimale. Anzitutto, per prima cosa, dobbiamo fare una piccola incisione sul guscio, dalla parte più rotondeggiante. L’incisione deve essere fatta in senso orizzontale e non deve essere troppo profonda.

Dopo aver inciso tutte le castagne, prendiamo una teglia e ricopriamo il fondo con un fogliodi carta stagnola. Quindi, ricopriamolo con abbondante sale fino. Dovremo ricavare una sorta di “letto di sale”. Ricoprire infine lo strato di sale con un altro foglio di alluminio. Su questa base, adagiamo ora le nostre castagne, e procediamo con la normale cottura in forno impostando la temperatura a 200-200°C. Di media, per la cottura basta circa mezz’ora.

Il trucco per sbucciare le castagne rapidamente e senza fare fatica

Quando saranno cotte, estrarre le castagne dal forno ancora bollenti. Sistemarle in un canovaccio pulito e chiuderlo come un fagotto. Attendere 5 minuti circa. Durante questo periodo di riposo, all’interno del canovaccio si verrà a creare una camera di vapore che consentirà di staccare la buccia dai frutti molto rapidamente e senza alcuna fatica.

Altri utili consigli sulla cottura

Chi alla cottura al forno preferisse la bollitura, in questo caso, dovrà aggiungere un cucchiaio di olio nell’acqua per permettere la rimozione facilitata delle bucce di castagna.

In genere, le castagne vanno sempre sbucciate quando sono belle calde, meglio bollenti. Attenzione ai tempi di cottura. Cuocendo troppo, le castagne diventerebbero troppo morbide e si romperebbero durante la fase di spellatura.

I vini e i liquori da bere con castagne e caldarroste

Dopo aver visto come cuocere le castagne al forno e aver scoperto alcuni trucchetti per pelarle senza fare fatica, passiamo a qualche consiglio per un’ottima degustazione. Ogni cibo, per essere apprezzato al meglio, va saputo abbinare.

Per accompagnare le caldarroste, con il vino rosso si va sul sicuro. Sono indicati i vini rossi giovani e leggermente effervescenti, così come i vini rossi amabili, dolci e tendenzialmente frizzanti. Ottimi anche i vini pieni e corposi come ad esempio l’Aglianico e il Chianti. Per accompagnare le castagne, non sono comunque da escludere i vini bianchi, meglio se dolci e fruttati, come un moscato, un passito o uno zibibbo.

Sul versante liquori, invece, bene la vodka liscia o i liquori digestivi alla frutta, come il limoncello, il liquore al mandarino e il finocchietto.