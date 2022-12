È il miglior trucco dopo i 50 anni: ecco come ringiovanire di 10 anni in 5 minuti

Il trucco perfetto per ringiovanire esiste! Ecco il segreto per le donne che desiderano apparire belle e senza rughe.

Le donne possono sentirsi sempre impeccabili, fresche e giovanili, a qualunque età. Basta conoscere i trucchetti giusti per esaltare la bellezza naturale del volto senza ricorrere necessariamente alla chirurgia estetica. Certamente, il make up non è capace di fare miracoli, eppure quello che presenteremo di seguito è il miglior trucco dopo i 50 anni. Talmente semplice da realizzare che chiunque può replicarlo con facilità, lo dicono gli esperti. Dunque, ecco come truccare velocemente occhi, viso e labbra in modo adeguato al fine di vivacizzare lo sguardo, ridurre otticamente le rughe d’espressione e rendere le labbra più carnose e sensuali. Il tutto senza strafare.

Prima di tutto: preparare la pelle con la crema

L’idratazione, si sa, è alla base di ogni buon trucco. Impensabile credere di poter apparire luminose e raggianti con il make up senza essere presi cura innanzitutto della pelle del viso e del collo. (Ovviamente, la regola vale anche per tutto il resto del corpo). Per truccarsi in modo perfetto e per farlo tutti i giorni in soli 5 minuti, dunque, bisognerà preparare la pelle. Una skincare adeguata deve adattarsi alla tipologia della nostra pelle. Quindi, bisognerà scegliere una crema idratante che più si adatta alle esigenze del viso. Per raggiungere i risultati sperati, sarà necessario fare in modo che la crema penetri più possibile. Altro passaggio da non sottovalutare mai è l’applicazione del primer. Un prodotto che già da solo dona luminosità all’incarnato. Inoltre, allunga la durata del make up e migliora la grana della propria pelle, levigando in presenza di rughe e solchetti.

Fondotinta sì o no? Ecco come coprire le imperfezioni in velocità

Per le pelli mature, il miglior fondotinta è quello leggero e non eccessivamente coprente. Evitare quelli in polvere e optare per quelli liquidi. Ne basterà un velo, distribuito velocemente con il pennello. Chi non ama il fondotinta può tranquillamente optare per una crema idratante leggermente pigmentata. D’altronde, il prodotto che farà la differenza sarà il correttore. L’incubo di occhiaie e macchie scure. Un rimedio che può essere associato anche ad altre piccole astuzie casalinghe che ci aiutano quotidianamente a eliminare il problema. Applicare il correttore in minima quantità sulla zona subito sotto gli occhi, sia interna che esterna.

No al contouring e sì al bronzer e al blash

Il contouring è una tecnica meravigliosa per scolpire il viso, tuttavia, per le donne over 50 non è il metodo migliore per rendere più giovane il viso. Più indicati, invece, sono i bronzer e i blush. Anche in questo caso, ne basta solo in velo sulle gote per regalare all’incarnato un tono più deciso.

È il miglior trucco dopo i 50 anni, ecco come avere uno sguardo magnetico e labbra rimpolpate ma senza esagerare

Per le over 50 basta una passata di ombretto iridescente per rendere lo sguardo subito più fresco e luminoso. Assolutamente da evitare gli ombretti in polvere con i glitter. Perfetti, invece, gli ombretti shimmer leggeri e magari anche in crema. Ideali anche per chi ha le palpebre cadenti. In questo caso, anche un finto smokey eyes dai toni del blu e del grigio può aiutare. Basta realizzare con l’ombretto una piega dell’occhio “finta” e spostata leggermente più in alto rispetto alla piega naturale dell’occhio. Per correggere gli occhi all’ingiù anche altri piccoli accorgimenti possono risultare geniali. Per completare il make up un filo di mascara ed il gioco è fatto.

Infine, per le labbra, rossetti nude e lip plumper sono perfetti per definire e rimpolpare senza lasciare residui.