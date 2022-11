Basta vergognarsi per le rughe sulla fronte grazie a questi tre potenti rimedi naturali fai da te

Anna Magnani, ai suoi truccatori, diceva: “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”. E aggiungeva: “L’importante è non avere le grinze al cervello. Quelle in faccia, prima o poi, t’aspettano al varco”. Come darle torto, visto che ognuno di noi dovrà fare il conto con le rughe.

Molte persone, infatti, le temono. Chiedendosi, in rete, “Come fare a non avere le rughe?”. E, ancora più importante, dovremmo chiederci come fare ad accettare le rughe che, per tanti, diventano una ossessione.

Perché le donne non accettano le rughe

Un problema per entrambi i sessi, ma, soprattutto, per le donne che non accettano di invecchiare. Invece, è nell’ordine naturale delle cose che il nostro viso mostri la nostra carta di identità. Eppure, dovremmo imparare, tutti, a (con)vivere con questa sorta di difetto, che tale non è, del viso. Senza che diventi una fissazione perché, magari, è proprio la nostra eccessiva preoccupazione che potrebbe evidenziare, ancora di più, un fatto naturale e spontaneo. Che potrebbe passare quasi inosservato agli occhi degli altri.

Che poi, a volte, potrebbe bastare davvero poco. Occhiali da sole per proteggere il contorno occhi, tanta idratazione, non farsi mancare vitamine e Omega 3 e 6, usare creme notte. Certo, esistono dei laser appositi per il trattamento delle rughe del viso, ma non tutti se lo possono permettere. Ecco perché in tanti provano i classici rimedi della nonna.

Quale sarebbe il più potente antirughe naturale?

Insomma, la parola d’ordine è basta vergognarsi per le rughe sulla fronte e sul resto del corpo. Cercando magari qualche potente rimedio naturale che potrebbe attenuare il problema rughe. Ad esempio, lo stesso Ippocrate, usava questo rimedio naturale per le sue incredibili qualità. Si tratta della bava di lumaca, che ha numerosi benefici e non solo per il trattamento delle nostre rughe.

In genere, in farmacia, si trovano delle creme con bava di lumaca, che hanno questo potere rigenerante e sarebbero perfette per distendere le rughe. Non le faranno scomparire, ma certamente aiuteranno ad attenuare questi segni del tempo che potrebbero infastidirci. E se, invece, volessimo sfruttare alimenti che abbiamo in casa, senza spendere un euro in più? Come sempre, la natura ci dà una mano. A partire da antirughe naturali per il contorno bocca davvero efficaci.

Basta vergognarsi per le rughe sulla fronte mischiando alimenti che dovremmo avere in casa

Il primo di questi si fa utilizzando uova e carote. Alimenti che, in genere, si trovano in casa. Dell’uovo, in particolare, dovremmo utilizzare l’albume, dal grande effetto liftante. In pratica, il nostro compito sarà quello di fare una maschera mischiando il nostro albume con le carote. Che, ovviamente, andranno tritate finemente, in modo da apportare le giuste vitamine alla pelle. Dovremo applicarla per circa 30 minuti sul viso e poi risciacquare dolcemente, massaggiando la fronte. Attenzione a scegliere il momento giusto della giornata per farla.

Un terzo rimedio naturale potente è fare una maschera di yogurt bianco e miele. Quest’ultimo, infatti, è uno degli alleati più potenti che abbiamo per la nostra pelle. Avrebbe proprietà antinfiammatorie, energizzanti e anche rigeneranti. Soprattutto, sarebbe fondamentale per combattere la disidratazione. Non dovremo fare altro che preparare una maschera mischiando 20 g di yogurt bianco, con altrettanti di miele. Aggiungiamo pochissimo limone spremuto e applichiamo per circa 15 minuti. Risciacquiamo delicatamente con acqua, che deve essere tiepida.