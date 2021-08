Bere e idratarsi è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il corpo umano infatti è composto per circa il 60% di acqua, e senza non potremmo sopravvivere a lungo. Ecco perché medici e nutrizionisti (ma anche il comune buonsenso) consigliano di bere tanta acqua al giorno.

Questa buona pratica andrebbe messa in atto regolarmente, senza attendere la sensazione di sete. Infatti, bere la “giusta” quantità produce molteplici benefici su più livelli e favorisce il generale buon funzionamento dell’organismo. Infine, alcuni studi hanno dimostrato che non solo la dieta ma anche l’acqua bevuta in orari giusti aiuta a dimagrire e sgonfiare.

Il punto di partenza

Pur essendo fondamentale per la nostra sopravvivenza, l’acqua non può assolutamente sostituire un regime dietetico equilibrato. Essa è infatti priva di carboidrati, di proteine, di grassi e vitamine, che sono i macronutrienti indispensabili al funzionamento del nostro organismo.

Tuttavia, bere la quantità giusta e in precisi momenti della giornata aiuta a sgonfiare il ventre, a ridurre certi inestetismi e anche a dimagrire.

Il punto di partenza è dato dall’abbinamento della dieta alimentare ad un programma impostato sull’attività motoria. Questo connubio fa raggiungere prima e meglio un preciso obiettivo in termini di dimagrimento.

Inoltre, studi scientifici hanno dimostrato che inserendo un programma di idratazione equilibrata (oltre a dieta e movimento) i risultati sono ancora più veloci. Questo perché un corpo idratato funziona meglio, con un metabolismo più efficiente.

Non solo la dieta ma anche l'acqua bevuta in orari giusti aiuta a dimagrire e sgonfiare

Vediamo a questo punto quali sono i momenti “giusti” in cui bere.

Al mattino, prima della colazione, beviamo uno o due bicchieri di acqua a temperatura ambiente. Questa pratica depura lo stomaco e l’intestino rimettendolo in moto e riducendo stitichezza e fermentazioni, che sono causa di gonfiore addominale.

Mezzo litro di acqua prima del pranzo, invece, aiuta a sentirsi più sazi e dunque a mangiare di meno. Inoltre, uno studio al riguardo ha evidenziato che chi mette in pratica questa abitudine prima dei tre pasti principali, dimagrisce anche fino a quattro volte di più.

Altrettanto efficace è bere durante la giornata, magari dell’acqua aromatizzata con finocchietto, limone, menta. Tale buona pratica aiuta ulteriormente a non cedere alla tentazione di mangiare fuori orario.

Di notte, infine, il metabolismo si occupa di smaltire i grassi e le tossine accumulate. Potremmo allora agevolare questo suo lavoro sorseggiando, ad esempio, una tisana un’ora prima di andare a letto. Ma va bene anche un semplice bicchiere di acqua.

