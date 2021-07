L’estate è la stagione dei vestiti leggeri e attillati, per cui non c’è niente di peggio del ritrovarsi con una pancia gonfia. Il riferimento non è ovviamente al grasso intestinale o all’essere sovrappeso. Quanto invece a quell’aumento di giro vita che spunta dopo un pasto.

Vediamo di capire come rimediare, proponendo 5 trucchi per sgonfiare la pancia e sfoggiare un ventre piatto da fare invidia.

Mangiare e masticare lentamente

La prima raccomandazione dei nutrizionisti è quella di dare il giusto tempo alla masticazione dei cibi. La formazione dei gas intestinali, infatti, è anche una diretta conseguenza del mangiare veloce.

Invece quanto più si rende il cibo liquido e sminuzzato, tanto più facile sarà il suo processo di digestione.

Alimenti che non possono mancare

Frutta e verdura non possono mai mancare nella nostra dieta. Apportano acqua, fibre, sali minerali e vitamine che sono preziosissimi per il nostro organismo. Non a caso, le linee guida ministeriali suggeriscono il consumo di 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura.

Ma per ovviare alle possibili fermentazioni intestinali con l’assunzione di questi cibi, ecco 3 furbi accorgimenti da adottare a tavola.

Consumare fibre durante i pasti

Gli esperti fanno notare come il fenomeno della pancia gonfia sia più frequente nelle persone che consumano meno fibre e più proteine animali.

Basterebbe quindi ribilanciare la propria alimentazione per avere già i primi piccoli risultati. Infatti le fibre idrosolubili presenti nella verdura riducono l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri alimentari.

A proposito di fibre, illustriamo qui la ricetta della fantastica parmigiana di zucchine, leggera e senza frittura.

Tagliare il consumo di bevande confezionate zuccherate

Inoltre non dimentichiamo di bere tanta acqua durante il giorno, per idratare e favorire il buon funzionamento dell’apparato digerente.

Tuttavia, spesso si tende a consumare bevande confezionate e zuccherate. Si tratta di una brutta abitudine in quanto gli zuccheri contenuti favoriscono l’aumento di peso per due motivi. Primo, per il loro contenuto di calorie. Secondo, agiscono sull’insulina impedendo al corpo di entrare nella zona “brucia grassi”.

Le conseguenze sono facilmente immaginabili sull’aumento di peso, ma anche sulla glicemia. Allora, ecco come dire addio alla glicemia alta e dimagrire 6 volte più velocemente.

Dopo i pasti, specialmente quelli più abbondanti del solito, sarebbe buona norma fare due passi anziché occupare il primo divano disponibile.

In sostanza, il riposino dopo pranzo o l’addormentarsi subito dopo cena rallentano la digestione. Inoltre favoriscono la formazione di gas intestinali. Molto meglio invece concedersi una camminata, anche vicino casa, in modo da attivare subito e meglio il processo di digestione.