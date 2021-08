Momento molto particolare per i mercati azionari che continuano a muoversi al rialzo contro tutto e tutti. Questo secondo alcuni. Il punto di vista invece del nostro Ufficio Studi continua a concentrare la propria attenzione sul premio per il rischio a favore. Questo è il vero motore dei listini, in quanto non c’è alternativa valida che possa portare a dei rendimenti accettabili i propri investimenti.

Ci sono poi delle opportunità nel settore valutario ma anche in quello delle criptovalute.

Frattanto, nel settore commodities, viene espressa la seguente raccomandazione: il succo di arancia ora potrebbe accelerare al rialzo per molti mesi.

Il future del succo di arancia, ieri ha chiuso la giornata di contrattazione al prezzo di 138,30.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 110,75 ed il massimo a 143,80.

Cosa attendere da ora in poi?

Diversi swing che si sono formati nelle ultime settimane hanno evidenziato la formazione di un pattern rialzista di medio lungo termine. La probabilità è davvero elevata (circa 70%) che nell’anno 2020 a 107,80, sia stato segnato un bottom rilevante e che da quel momento sia iniziato un solido trend rialzista.

Procediamo per gradi.

Il succo di arancia ora potrebbe accelerare al rialzo per molti mesi

A fine novembre dello scorso anno, si era formato un segnale rialzista convalidato da un ABC. Questo pattern era stato poi negato dalla chiusura di contrattazione del mese di gennaio. A giugno di quest’anno, la chiusura della barra mensile ha evidenziato un pattern rialzista di lungo termine generando un segnale rialzista.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 127,60, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 165/172 e poi 190 per/entro fine dicembre. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 133,45.

Il giudizio è di comprare e mantenere la materia prima.

Come al solito si procederà per step.