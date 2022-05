In tanti per anni hanno sottovalutato l’utilità del fai da te e del riciclo creativo, ma oggi sempre più persone cercano di riutilizzare in altro modo oggetti vecchi o rovinati. Si fa più attenzione a buttare via cose che credevamo avessero finito il proprio ciclo vitale e che potenzialmente potremmo riutilizzare in casa o giardino.

Un paio di vecchi jeans potrebbero valere oro se li trasformiamo in qualcos’altro, senza dover utilizzare la macchina da cucire. È possibile ricavare un altro indumento, una borsa, un grembiule, semplicemente ritagliandoli nel modo giusto e aiutandoci con della colla per tessuti. Sembrerà improbabile ma anche i vecchi merletti e centrini della nonna potrebbero trovare una nuova collocazione. Utili per creare simpatiche decorazioni in casa, per abbellire pantaloni e camice, sfruttando finalmente questo prezioso accessorio.

Non solo jeans e centrini della nonna ma possiamo riciclare vecchie stoffe usate e avanzi con queste semplici idee creative

Insomma, basterebbe un poco di fantasia per poter dare nuova vita a diversi oggetti, anche i pezzi di stoffa avanzati, usati e conservati per anni un baule in soffitta. Dovremo semplicemente cercare di essere precisi nel prendere alcune misure e recuperare una forbice bel funzionante, righello, penna e colla per tessuti.

Un’idea molto facile da realizzare consiste nel trasformare la stoffa in eleganti coperchi per barattoli, che potremmo regalare o esporre in casa con soddisfazione. Quindi, a seconda della grandezza del coperchio, ritagliamo un quadrato da una stoffa che abbia una bella fantasia o colore. Basterà un elastico di plastica o un laccetto per fissare il tessuto sul coperchio. Aggiungiamo, poi, dei dettagli allegri, come dei pompon, dei fiocchetti e dei sassolini colorati e incolliamoli a piacere.

Quindi, sarebbero da riciclare non solo jeans e centrini della nonna, ma anche i vari pezzi di stoffa avanzata da altri lavoretti creando delle originali cornici per inserire all’interno foto o specchio. Scegliamo delle stoffe colorate e tagliamole a strisce larghe 2 cm circa. Arrotoliamo le striscioline su sé stesse, come a voler creare una rosa, e incolliamole sul bordo della cornice fino a coprirlo del tutto. In alternativa, applichiamo con la colla le strisce di tessuto distendendole completamente sul bordo.

Altri 2 lavoretti

Inoltre, la stoffa si presta molto bene per tutti i lavoretti di decoupage, utilizzando la colla specifica. Quindi, usiamola come fosse carta da parati per impreziosire vari oggetti, come le bottiglie di vetro, le cassette di legno, damigiane e tutto ciò che può essere rivestito.

Infine, potremmo ricavare degli utilissimi profumatori per ambienti, da sistemare nelle stanze, nei cassetti e all’interno di armadi. Ritagliamo 2 quadrati dalla stoffa, che abbiano le stesse dimensioni, mettiamoli uno sull’altro e incolliamo solo 3 lati tra loro. Inseriamo all’interno il nostro pot-pourri con erbe aromatiche ed essenze e chiudiamo anche l’ultimo bordo.

