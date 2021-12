La tecnica dell’uncinetto risale a molti secoli fa in Italia, anche se sembrerebbe che egizi, cinesi e africani già la utilizzassero per bambole e accessori vari. Solo nei primi anni del 1900, tuttavia, diventò un’usanza largamente diffusa e soprattutto apprezzata, grazie anche all’arte tramandata dalle suore. Aprirono, così, importanti scuole che ne esaltarono la bellezza, proponendo diversi stili.

Le nostre nonne e bisnonne passavano le ore a filare diversi materiali, dando vita a vere e proprie collezioni. Tramandati per generazioni, molti di noi possiedono almeno un paio di questi preziosi ricami, con vari disegni e trame straordinarie.

Essendo dei ricordi di famiglia, non siamo propensi a gettarli via, ma spesso non riusciamo a collocarli per abbellire le nostre case. Eppure esisterebbero molti modi per recuperarli dal baule e riciclarli in diversi modi, anche utili. Per non rischiare di farli ingiallire e prendere polvere, laviamoli e impieghiamoli per realizzare questi oggetti funzionali o decorativi.

5 idee originali per riutilizzare eleganti merletti e vecchi centrini in modo creativo e intelligente

La prima idea serve per abbellire le pareti vuote di casa. Se non sappiamo quale quadro o stampa appendere, allora usiamo i centrini e merletti della nonna.

Se il colore bianco non è di nostro gradimento, o notiamo qualche macchia, utilizziamo un colorante per tessuti.

Possiamo disporli con dei semplici chiodini per tenerli ben stesi, oppure possiamo riciclare vecchie cornici, dove posizionare i merletti più belli ed appenderli.

Un altro sorprendente modo per usare merletti e centrini è creare degli svuota tasche da poggiare all’ingresso di casa. Stendiamo della colla vinilica sul centrino e poi adagiamolo nel contenitore per dare la forma e aspettiamo che si asciughi per poterlo utilizzare.

In alternativa, prendiamo dei barattoli di vetro inutilizzati e decoriamoli in tutta la superfice esterna incollando i nostri merletti. Completiamo l’opera inserendo nel bordo un nastro o dello spago.

Altre 2 alternative

Ma i tessuti ricamati sono anche adatti per decorare in modo straordinario e scenografico le nostre torte appena sformate. Appoggiamoli sopra il dolce e spolveriamo a piacere cacao in polvere o zucchero a velo. Poi togliamo con delicatezza i merletti per ottenere un risultato eccezionale.

I lavori all’uncinetto rappresentano anche un’ottima soluzione per recuperare indumenti bucati o per abbellirli con stile. Se abbiamo conservato una maglietta strappata, che vorremmo riutilizzare, basterà cucire o incollare il centrino per nascondere il buco.

Potremmo anche inserirli come dettagli in dei jeans semplici, che vogliamo arricchire nell’orlo finale. Nel caso di una camicia macchiata nel colletto, utilizziamo i ricami più belli da cucire proprio in quella parte, il nostro look sarà ineguagliabile.

Sono queste, dunque, le 5 idee originali per riutilizzare eleganti merletti e vecchi centrini in modo creativo e intelligente.