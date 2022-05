A volte, per perdere peso le tentiamo davvero tutte. Proviamo a seguire l’ultima dieta in voga, cerchiamo di limitare grassi e zuccheri o quant’altro. In alcuni casi osiamo persino espedienti estremi, come il digiuno. Ma niente di tutto questo ci conduce al dimagrimento che tanto desideriamo. L’errore che commettiamo è cercare il rimedio lampo, quello che possa farci tornare in forma subito, per magia. E che ricerchiamo in proposte alimentari che si pongono come miracolose, senza però avere basi certe di fondamento. Invece, potrebbe essere questa la dieta perfetta per aiutarci a ritrovare la linea perduta. E si tratta di un piano alimentare davvero molto semplice.

Un’alimentazione sana e controllata

Come sostiene la dott.ssa Manuela Pastore di Humanitas, prima di mettersi a dieta sarebbe bene consultare uno specialista. In questo modo si avrebbero indicazioni fondamentali per un piano alimentare commisurato alla propria salute e allo stile di vita. Chiunque voglia restare in forma e magro, dovrebbe attenersi alla corretta alimentazione suggerita dalla dieta mediterranea. Questa sarebbe riconosciuta universalmente quale la ottimale da seguire per qualunque fabbisogno calorico. L’alimentazione mediterranea prevederebbe l’inserimento nel menù di frutta e verdura di stagione, pesce, cerali, olio d’oliva. Le fonti di glucidi sarebbero previste fino al 55%, le proteiche fino al 12% e la percentuale di grassi saturi dovrebbe essere inferiore al 10%.

Potrebbe essere questa la dieta perfetta per mantenersi in forma e più magri ed ecco un esempio di menù

Un esempio di menù di dieta mediterranea, per un fabbisogno di 1.200 calorie, prevederebbe 5 pasti quotidiani. Per colazione si potrebbe scegliere una tazza di latte scremato con 2 fette biscottate integrali e marmellata senza zucchero. In alternativa, si potrebbe optare per una tazzina di caffè non zuccherato e un vasetto di yogurt da 125 grammi. Gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio andrebbero fatti con un frutto di stagione a scelta, alternato una volta a settimana a una macedonia e a una porzione di frutta secca.

Per il pranzo potremmo scegliere 70 grammi di spaghetti con olive o 70 grammi di riso. A una delle portate potremmo accompagnare verdure crude condite con olio di oliva, oppure 30 grammi di legumi secchi. Potremmo quindi concludere con 140 grammi di frutta di stagione. Per la cena potremmo scegliere l’abbinamento carne-verdure-pane o pesce-verdure-pane. Potremmo optare per 150 grammi di fesa di tacchino o per una fetta di salmone cotto al vapore. Accompagneremo con 200 grammi di verdure, un panino integrale e una porzione di frutta fresca di stagione.

Ricordiamo che questo esempio è solo a titolo esplicativo. Per seguire una dieta, si dovrebbe sempre ricorrere al consiglio di un nutrizionista specializzato.

Lettura consigliata

Cuciniamo questo hamburger squisito con soia e verdure di stagione che farà leccare i baffi anche a chi non è vegano