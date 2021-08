Sembra incredibile ma anche un piatto semplice può trasformarsi in una pietanza dal sapore eccezionale. In molti casi, a fare la differenza, in termini di gusto, sono le erbe aromatiche. Dalle piante più comuni a quelle meno utilizzate, l’uso delle famose “aromatiche” arricchisce di bontà la cucina italiana e anche quella del resto del Mondo.

Oltre al profumo, poi, le erbe aromatiche hanno anche un’altra straordinaria caratteristica: si coltivano facilmente. Un ottimo vantaggio anche per chi non possiede il famoso pollice verde.

Tra le erbe aromatiche più interessanti e utilizzate troviamo il basilico, ad esempio.

Profumatissima pianta erbacea annuale che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae e che presenta ben 60 varietà.

Impossibile non amarlo! Con il pesto alla Genovese, poi, il basilico ha portato in alto il nome del Bel Paese e dei prodotti Made in Italy.

A tal proposito, suggeriamo anche 3 trucchetti per un basilico fresco e profumatissimo anche in autunno e in inverno.

Ovviamente, l’elenco delle piante aromatiche più gettonate è lungo e sono tantissime le specie da poter coltivare tranquillamente sul balcone di casa. Di seguito parleremo di una pianta molto amata e che contiene anche tantissime proprietà.

Non solo insaporisce i piatti ma questa pianta aromatica famosissima contiene importanti vitamine e minerali

Questa sera, fari puntati sul rosmarino, scientificamente Rosmarinus officinalis. Un arbusto che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae, originario dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa. Diffusissimo oggi anche nelle zone del Mediterraneo.

Sono in molti ad utilizzarlo sui cibi per insaporirli in modo naturale. Tuttavia, in pochi sanno che 100 g di rosmarino apportano 131 calorie e che contengono:

67,77 g di acqua;

3,31 g di proteine;

5,86 g di lipidi;

14,1 g di fibre;

20,7 g di carboidrati.

Inoltre, secondo diversi studi, il rosmarino contiene anche molte vitamine. In particolare la vitamina A, B6 e C. Presenta anche buone dosi di calcio, ferro, fosforo, magnesio, sodio e zinco.

Tutte sostanze che favoriscono la salute delle ossa e rafforzano il sistema immunitario.

Senza contare che la pianta è anche ricca di fibre, che aiutano l’intestino e favoriscono il regolare assorbimento di colesterolo e zuccheri. In questo modo, il rosmarino aiuta anche a combattere l’ipercolesterolemia e l’ipoglicemia.

Insomma, è evidente che non solo insaporisce i piatti ma questa pianta aromatica famosissima contiene importanti vitamine e minerali.

3 trucchi da ricordare

Viste le proprietà e la buona riuscita sui piatti, avere una scorta di rosmarino sempre a portata di mano può rivelarsi davvero utile.

Si consigliano, infatti, questi 2 trucchetti geniali e veloci che tutti dovrebbero conoscere per un rosmarino fresco e profumatissimo più a lungo.

Inoltre, per fare crescere il rosmarino sul balcone bello e rigoglioso, ecco altri 3 consigli utili.

Innanzitutto, il rosmarino ha bisogno di un terriccio ben drenato. Per risultati migliori, meglio aggiungere della ghiaia o dell’argilla espansa sotto lo strato di terriccio.

Procedere con le innaffiature quando il terreno intorno alla pianta, toccandolo con il dito, risulta asciutto.

Infine, non sempre è opportuno nutrire il rosmarino con fertilizzanti e prodotti artificiali. La pianta, infatti, si adatta ad ogni ambiente e riesce normalmente a crescere bene anche senza particolari cure. In genere, il rosmarino resiste al caldo e al freddo. Attenzione, però, alle prime gelate invernali e alle forti raffiche di vento. Per questo motivo, quando le temperature diventano troppo rigide, potrebbe essere utile trasportare la pianta dentro casa per proteggerla dal freddo.