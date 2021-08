Probabilmente è la pianta aromatica più famosa in circolazione.

Originaria dei territori asiatici e indiani, la pianta di basilico è una specie erbacea annuale che ha fatto impazzire il Mondo. Secondo molti studiosi si diffuse in Italia dai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C..

Considerata da molti popoli anche come una pianta medicinale molto efficace, le foglie di basilico venivano utilizzate per creare infusi con azione antinfiammatoria. Inoltre, in pochi sanno che l’olio di basilico è indicato anche contro le infiammazioni del cavo orale. Una sorta di collutorio naturale.

Tuttavia, oltre alle sue proprietà, vere o presunte, il primo vero ruolo del basilico è in cucina. Basterà anche solo una fogliolina per condire i piatti e regalargli quel tocco in più di gusto e bontà. Ad esempio, quando si parla di basilico è impossibile non citare il pesto alla Genovese. Un fiore all’occhiello tutto italiano che porta in alto il nome della tradizione.

Attenzione, però, a non associarlo ad altre spezie. Il suo intenso sapore resta il protagonista per tanti piatti. Si consiglia di utilizzarlo sempre fresco, anche perché da cotto perde parte del suo profumo.

Da sfatare, poi, un altro mito: il basilico non si coltiva solamente in estate. Con qualche trucco e un po’ di pazienza possiamo avere basilico fresco tutto l’anno. Senza troppa fatica e senza spendere una fortuna.

Basilico fresco e profumatissimo anche in autunno e in inverno con questi 3 trucchetti furbi

Come tutti sanno, la pianta nasce in primavera ed è d’estate che regala più soddisfazioni. Tuttavia, anche in autunno o addirittura in inverno possiamo avere una produzione discreta di basilico direttamente a casa nostra e senza perderci troppo tempo.

Infatti, basta seguire pochi accorgimenti per avere una pianta robusta e sana.

Innanzitutto, è opportuno controllare lo stato del terreno. Mai eccedere con le innaffiature. Tuttavia, anche nei periodo meno caldi, il terreno deve rimanere sempre umido. Generalmente, basta un’innaffiatura al giorno.

La pianta di basilico non ama il freddo. Dunque, mai sottoporla a cambi di posizione e sbalzi di temperature. Attenzione, dunque, a non esporla mai a temperature inferiore ai 10 gradi. Da allontanare anche da fonti di calore come stufe e termosifoni.

Infine, durante i periodi più invernali, quando la Natura non offre una buona illuminazione, si potrebbe utilizzare anche una lampada a Led per illuminarla artificialmente per almeno mezza giornata.

Ed ecco come avere basilico fresco e profumatissimo anche in autunno e in inverno con questi 3 trucchetti furbi.

