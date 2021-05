Dal profumo inconfondibile, ideale per impreziosire primi e secondi piatti, il rosmarino è un vero alleato in cucina.

Avere sempre a portata di mano questa pianta aromatica eccezionale è indispensabile per preparare sempre prelibatezze dal gusto perfetto.

Molto spesso, soprattutto in vista dell’estate e delle calde temperature ci si chiede come conservare al meglio il rosmarino fresco.

La Redazione più volte si è occupata dei trucchetti e piccoli segreti sulla conservazione di piante aromatiche.

A tal proposito, si consiglia la lettura di: "Idea furba da copiare per conservare il basilico molto più a lungo".

In questo articolo, invece, scopriremo come è possibile avere un rosmarino fresco e profumatissimo più a lungo grazie a questi 2 trucchetti geniali e veloci che tutti dovrebbero conoscere.

Poche mosse per un risultato ottimale

Basta una minima quantità di rosmarino per rendere unici pranzi e cene.

Per questo motivo, cresce il numero di chi decide di coltivare le piante aromatiche in vaso e direttamente sul balconcino di casa. Una volta raccolti o acquistati, i rametti tendono a seccarsi praticamente subito. Dunque, come conservare più a lungo il rosmarino fresco?

Per un risultato ottimale e in poco tempo, abbiamo selezionato 2 trucchetti davvero geniali. Sono semplicissimi e molto facili.

Il primo trucchetto consiste nel bagnare un asciugamano pulito. Strizzarlo e posizionarlo su un piano di lavoro. Ordinare i rametti e avvolgerli all’interno dell’asciugamano. Legarli con una fettuccia e chiuderli in un sacchetto di plastica.

Il segreto è lasciare sempre la stoffa dell’asciugamano un po’ umida.

Per il secondo metodo, invece, tagliare ed eliminare le punte dei rametti con i fiori e sistemare il rosmarino in un bicchiere pieno d’acqua fredda. Infine, coprire i rametti con un sacchetto di plastica. Bisogna ricordarsi di cambiare l’acqua ogni 2-3 giorni per evitare che si formino batteri.

Ed ecco come avere rosmarino fresco e profumatissimo più a lungo grazie a questi 2 trucchetti geniali e veloci che tutti dovrebbero conoscere.