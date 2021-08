Gli operatori lo hanno ribattezzato l’evento dell’anno, forse esagerando. Rimane il fatto che il simposio che si sta tenendo a Jackson Hole può pesare molto sull’andamento dei prezzi delle Borse. Ieri ha influenzato in modo negativo i mercati azionari. Oggi e nelle prossime sedute cosa accadrà? Questo è l’evento dell’anno e così può influenzare le Borse oggi e la prossima settimana, in positivo o in negativo. Scopriamo perché.

Ieri i mercati azionari non hanno brillato. Tutte le Borse occidentali hanno chiuso in ribasso. L’indice tedesco Dax ha perduto lo 0,4%, Londra lo 0,3%, Parigi quasi lo 0,2%. Anche Wall Street ieri ha chiuso in ribasso. Tutti e 3 gli indici sono arretrati di circa mezzo punto percentuale. Tutto questo a causa delle decisioni che si potranno prendere a Jackson Hole.

I membri della Banca centrale americana e i banchieri di mezzo mondo, si sono riuniti a Jackson Hole per una tre giorni di riflessione. Gli operatori attendono con ansia quello che scaturirà da questo vertice. Lo considerano l’evento dell’anno perché in questo incontro il Presidente della Federal Reserve potrebbe svelare la strategia monetaria per i prossimi mesi. Se la Federale Reserve continuerà l’immissione di liquidità nel mercato, Wall Street potrà continuare a salire e a ritoccare i record. Se emergerà la volontà di ridurre l’immissione di liquidità già da settembre, per Wall Street e le Borse europee si prospetteranno delle sedute difficili.

Adesso analizziamo i possibili scenari di Piazza Affari cercando di capire cosa potrà fare oggi l’indice maggiore del listino. Nella precedente analisi intitolata: Piazza Affari è pronta ai blocchi per l’ultimo scatto da record d’agosto, si prospettava un movimento deciso dei prezzi. Il movimento deciso c’è stato, purtroppo è stato al ribasso. Nell’ultima seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dello 0,7% a 25.861 punti. Il listino italiano ha sofferto la debolezza del contesto dei mercati, a loro volta colpiti dall’incertezza delle decisioni nell’incontro di Jackson Hole. Poiché l’incontro terminerà domani, è probabile che anche oggi le Borse proseguiranno nell’incertezza.

Se il Ftse Mib in avvio avrà la forza di ritornare sopra i 26.000 punti, allora potrebbe terminare l’ultima seduta della settimana in rialzo. Sopra 26.000 punti il primo target è in area 26.100/26.200 punti e un secondo obiettivo è a 26.400/26.500 punti. Se invece il Ftse Mib proseguirà nel calo iniziato ieri, allora i prezzi potrebbero scendere fino a 25.600/25.700 punti.

