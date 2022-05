L’estate si avvicina, siamo già pronte per sdraiarci in spiaggia sotto il sole e goderci la tintarella. Il tutto tra un tuffo e l’altro, un aperitivo sulla spiaggia al tramonto e una serata sotto le stelle. Ecco che il costume in queste situazioni diventa molto più che un capo per tuffarsi in mare. Una scelta di stile vera e propria, a cui abbinare il copricostume, un pareo o degli short di jeans. Ma negli ultimi anni abbiamo visto come il costume, soprattutto quello intero, sia ritornato alla ribalta. Non solo bikini con slip striminziti che lasciano poco all’immaginazione o triangoli che coprono ben poco.

Il costume intero è tornato di moda come capo da spiaggia sofisticato. Utile per chi vuole nascondere un po’ di pancetta e puntare tutto sulla schiena scoperta. Diventa, così, un capo alla moda da sfoggiare sulla battigia, ma anche fuori dal lido per fare tendenza.

Non solo in piscina, al mare o in spiaggia, il costume da bagno fa tendenza abbinato così

L’ultima tendenza, infatti, è proprio indossare il costume come se fosse un normale body. Ovviamente si parla di costumi interi per lo più, ma non è insolito scorgere qualche bikini qua e là. Il pezzo di sopra utilizzato come una bralette da abbinare ad un blazer oversize aperto. Un vedo non vedo di ultima generazione portato alla ribalta dalle influencer più famose.

Come scegliere il costume intero che più ci valorizza e come abbinarlo? Ovviamente bisogna sempre considerare le proprie forme, ma in questo caso concentrarsi sul busto. La parte inferiore sarà nascosta in gonne e pantaloni, quindi non dovremo preoccuparci. Il focus sono le spalline, più strette con uno scollo profondo per chi ha le spalle larghe. Un modello anche monospalla per chi invece ha spalle strette che vuole valorizzare.

Qualche look da copiare

Per quanto riguarda i colori, il nero è assolutamente d’obbligo, non può mancare nel nostro armadio. Optiamo per una versione basica se vogliamo indossarlo soprattutto sotto dei blazer. Altrimenti spallina più sottile se portato sotto una canotta in rete o in pizzo trasparente. Oppure scegliamo un modello con una trama più particolare, anche colorato e ad effetto. Indossiamolo sotto una camicia aperta, anche la più classica bianca in cotone. Con qualche trucchetto di stile anche una monotona camicia può trasformarsi in un capo all’ultima moda. Insomma, chi ha bisogno dei body quando si può sfruttare un costume per due funzioni diverse?

Quindi, non solo in piscina, al mare o in spiaggia, indossiamo il costume anche per una serata in discoteca o un aperitivo. Sbizzarriamoci con look sempre diversi e godiamoci il comfort del tessuto elasticizzato. Perfetto sotto un blazer dal taglio maschile che sfina la figura e con delle splendide slingback piramidali.

