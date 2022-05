Esistono talmente tante varietà di ortaggi in Natura, che è praticamente impossibile conoscerli tutti alla perfezione. Alcuni provengono da Paesi lontani e hanno conquistato anche la popolazione italiana, altri sono meno diffusi.

Ad esempio, non tutti coltivano il pisello asparago, un legume singolare ed insolito che cresce bene in zone con clima equatoriale. Un prezioso alimento che produce dei baccelli originali con sezione a stella. È possibile utilizzare le foglie, i fiori e i semi in cucina e per vari tipi di preparazione.

Poco nota è anche la melanzana bianca che, rispetto a quella viola presenta meno semi all’interno e non possiede quel fastidioso sentore amarognolo.

Pochi conoscono questo particolare ortaggio facile da coltivare e dal profumo simile al cetriolo per ricette di cucina dolci e salate

Tra le varie specie esiste un ortaggio che proviene dalla famiglia delle Cucurbitacee, si chiama Cucurbita ficifolia ed è più spesso nominato zucca siamese o dei sette anni. Il suo clima ideale è quello tropicale, dove cresce come pianta perenne, mentre nelle zone più temperate è di tipo annuale. Raggiunge dimensioni importanti, anche di 15 metri, con un portamento di tipo rampicante o strisciante. La pianta possiede delle grandi foglie che ricordano quelle del fico e produce questi ortaggi sferici, anche abbastanza grandi, con diametri fino a 20 cm.

È possibile coltivarla nel proprio orto, anche perché è facile da coltivare e particolarmente resistente alle basse temperature. Potremmo seminarla proprio in questo periodo dell’anno, per raccogliere i frutti in piena estate, ad agosto.

La zucca siamese ha una buccia ruvida e quando matura assume un colore verdognolo, con strisce bianchi simile al melone. La sua polpa invece è bianca, fibrosa e dolce ed è ottima per diverse preparazioni in cucina, insieme ai fiori, foglie, semi e germogli.

Preparazioni della zucca siamese

Anche se pochi conoscono questo particolare ortaggio facile da coltivare, in alcune parti dell’America e in Spagna è utilizzato per realizzare empanadas o la marmellata di capelli d’angelo. Ottima per farcire golose torte o da spalmare su pane e fette biscottate. Quindi, bilanciamo le dosi di zucca e quelle di zucchero, aggiungiamo in cottura succo di limone, a piacere una stecca di cannella. Facciamo bollire il composto finché non avrà la giusta consistenza. Poi potremmo conservare la nostra marmellata dei barattoli di vetro ermetici.

I filamenti della polpa del frutto ancora giovane sarebbero adatti anche a preparare ricette salate come zuppe o anche come contorno. Cuciniamo questa zucca semplicemente in padella con un filo d’olio o di burro, tagliamola a piccoli pezzi, aggiungiamo sale e pepe, mescoliamo con un cucchiaio di legno. Appena cotta, spegniamo il fuoco e spolveriamo del formaggio grattugiato.

