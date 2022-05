Capire gli altri e cercare di entrare nella loro testa è un desiderio che spesso non hanno soltanto gli psicologi, ma anche le persone comuni.

Ai primi incontri, si tende a mostrare sempre il meglio di sé e a mettere in evidenza i propri pregi, nascondendo i difetti. Capita a tutti, non è una caratteristica soltanto di alcuni, ma un normale atteggiamento comune a chiunque. È solo con il passare del tempo che i nodi vengono al pettine e la persona che credevamo perfetta, scopriamo non esserlo affatto.

D’altra parte, anche nelle prime fasi di relazione con qualcuno possiamo scorgere alcuni atteggiamenti indicativi della sua personalità. In un recente articolo abbiamo parlato dei 3 comportamenti da osservare per capire se una persona è affidabile o è meglio starle alla larga. Sulla falsa riga della volta scorsa, oggi ci concentreremo su un altro elemento molto importante per individuare che tipo di persona abbiamo di fronte. In questa sede, però, andremo ad osservare un dettaglio molto evidente e tuttavia spesso sottovalutato, non i suoi comportamenti.

Vediamo di quale si tratta e probabilmente resteremo stupiti di non averlo mai attenzionato.

Come capire la personalità di chi ci sta di fronte osservando un solo dettaglio fondamentale ma troppo sottovalutato

Il dettaglio da evidenziare è la postura, molto indicativa del nostro modo di essere. Ebbene sì, sembra proprio che il corpo parli ed esprima molto di sé, anche senza parlare.

Iniziamo da spalle e schiena, a seconda che siano incurvate in avanti o rette e stabili. Nel primo caso, si tratterebbe di una persona sensibile, molto emotiva ed umorale. Inoltre, è spesso la tristezza che rende curvi, ad indicare quasi una chiusura in se stessi dal resto del Mondo.

Al contrario, spalle aperte e schiena dritta indicherebbero un carattere forte, determinato e resiliente, che sopporta bene gli stimoli esterni.

Passiamo ora alla postura da seduti. Molti credono che chi è solito accavallare le gambe sia chiuso e non voglia aprirsi. In realtà, questa è indicativa di un sognatore che passa tanto tempo immerso nei suoi pensieri. Al contrario, chi tiene le gambe aperte, magari in un modo che potrebbe risultare poco elegante, è dinamico e iperattivo. Un vulcano, qualcuno sempre pronto a partire ed a stare in prima linea se c’è qualcosa di bello e dinamico da fare.

Ecco qualche consiglio su come capire la personalità di chi abbiamo davanti, ma attenzione a tanti altri elementi altrettanto importanti.

