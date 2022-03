L’abbiamo tutti nell’armadio, la classica camicia bianca che abbiamo acquistato forse per il primo colloquio di lavoro. O magari la camicia che il nostro ex fidanzato ha lasciato a casa nostra e non vogliamo buttare.

Dopo tanti utilizzi l’abbiamo lasciata a prendere polvere nell’armadio perché non sappiamo come abbinarla. Il taglio troppo classico la rende seriosa, la lunghezza non è abbastanza per portarla a vestitino.

Cosa fare quindi per dare un po’ di brio ad una normalissima camicia, anche non solo bianca? Ecco sembrerà strano, ma modificando solo il modo di abbottonarla possiamo creare ben 5 look diversi. A seconda del look poi potremo abbinarla a dei pantaloni ampi e a palazzo. Oppure a degli skort molto di moda al momento.

Ecco 5 modi di indossare la monotona camicia che abbiamo nell’armadio che saranno di tendenza non solo questa primavera

Uno dei metodi più semplici per dare un po’ di carattere alla nostra camicia è sicuramente questo. L’abbiamo sicuramente visto in giro, nei tutorial sui social o sulle riviste di moda. Per dare un po’ di movimento ad una semplice camicia possiamo inserire solo un lato all’interno del pantalone. Sbottoniamo l’ultimo bottone e avremo un effetto più casual e pratico.

Tutta nei pantaloni ma con un’aggiunta

Possiamo metterla normalmente nei pantaloni, utilizzando pantaloni a vita più alta. Alternando anche solo la parte anteriore, soprattutto se poi indosseremo sopra un blazer. Ma abbottoniamo tutti i bottoni e indossiamo una collana importante sotto il colletto. Meglio se a maglia metallica, l’effetto wow è garantito.

Se abbottonata fin sopra non fa per noi perché ci sentiamo costrette, ecco la soluzione. Sbottoniamo diversi bottoni, in modo da avere più stoffa libera di muoversi e lasciamola scendere su una spalla. Scoprendo così la scapola diventa ideale per una cena o una serata meno formale, magari un aperitivo.

Un po’ più sensuale?

Invece di mostrare la clavicola, mostriamo un po’ la schiena. Mettiamo una canotta sotto e sbottoniamola a circa metà busto. Spostiamo tutta la stoffa verso il dietro, così mostreremo le spalle. Perfetta per conquistare senza essere volgari.

Per finire abbiamo il classico nodo davanti che non passa mai di moda. Però questa volta sfruttiamolo su camicie più lunghe, facendolo un po’ basso. Giocando così con le lunghezze e sdrammatizzando anche un look più serio.

Quindi, ecco 5 modi di indossare la monotona camicia e trasformarla in un capo all’ultima moda. Anche una camicia dal taglio classico può cambiare aspetto, basta sapere come indossarla. Se poi dobbiamo acquistarne una nuova, optiamo per un modello un po’ più over. Questi sono perfetti anche da indossare come vestitini in vista dell’estate. Quelle vecchie però non buttiamole via, ricicliamole e creiamo un bel completino.

