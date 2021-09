Gli omega 3 sono delle sostanze fondamentali per il nostro organismo. Aiutano a tenere sotto contro il colesterolo e sono utilissimi per la salute del cuore. E dal momento che il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli da solo, dobbiamo assumerli tramite l’alimentazione o con degli integratori. In pochi, però, sono a conoscenza di tutti i cibi che li contengono. Ad esempio non solo il pesce ma anche questa carne che pochissimi conoscono è ricca di omega 3. È il momento di scoprire di cosa si tratta e di iniziare a pensare di introdurla nella dieta. Non si trova spesso al supermercato ma con pochi minuti di ricerca sul web riusciremo tranquillamente a portarla in tavola.

Non solo il pesce ma anche questa carne che pochissimi conoscono è ricca di omega 3

La carne di cui stiamo per parlare è la carne di struzzo. Non è comunissima nelle nostre diete ma grazie alle potenzialità della rete possiamo reperirla facilmente. Ed è una buona notizia.

La carne di struzzo ha un sapore abbastanza dolce, è decisamente magra e ricca di proteine. Solo per fare un esempio. 100 grammi di petto di pollo contano circa 100 calorie. 100 grammi di struzzo 92. Ma oltre a essere particolarmente indicata per le diete ipocaloriche, questa carne ha molte altre proprietà.

In primo luogo contiene buone quantità di minerali come ferro, potassio e magnesio. Tutte sostanze fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. In più la carne di struzzo spicca tra le altre carni per l’elevate presenza di omega 3. Acidi grassi fondamentali per la salute cardiovascolare.

Ora che abbiamo scoperto tutte le proprietà della carne di struzzo non ci resta che capire come cucinarla.

Come cucinarla

La carne di struzzo si presta a moltissimi usi in cucina. Se acquistiamo il filetto possiamo tranquillamente cuocerlo alla griglia o servirlo crudo come carpaccio dopo una buona marinatura. Se invece optiamo per la coscia possiamo affidarci al macellaio di fiducia per farci tagliare bistecche e fettine.

Nei vari negozi o negli store possiamo trovare anche ottimi salumi a base di struzzo. Salsicce, bresaola e prosciutti sono particolarmente gustosi.

Ma se vogliamo far felici anche i bambini il consiglio è quello di provare gli hamburger di struzzo. Lo struzzo è un uccello ma la sua carne è rossa, non bianca. Acquistiamo il taglio che più ci piace, maciniamolo e prepariamo degli hamburger casalinghi. Daremo ai nostri panini un gusto particolarissimo ed estremamente delicato.

