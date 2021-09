In autunno e in inverno, non c’è niente di più bello di stare a casa durante le giornate piovose e uggiose. I pomeriggi in famiglia si tingono dei colori caldi di questo periodo dell’anno che piace a grandi e piccini.

Se non si può uscire fuori, come si passano le ore chiusi nel calore della propria casetta? Si possono fare tantissime cose, leggere un libro, fare un po’ di stretching, guardare una serie tv e soprattutto cucinare. Attività un tempo riservata alle sole donne, negli ultimi anni anche gli uomini si stanno appassionando all’arte culinaria.

Primi e secondi, ma soprattutto dolci e torte sono i piatti che la maggior parte preferisce realizzare. Ora che i primi freddi stanno pian piano prendendo il sopravvento sull’afa estiva, vogliamo suggerire ai nostri Lettori una ricetta semplicissima.

Ecco di cosa si tratta.

Soffice e morbida, la torta per la merenda facilissima da fare in casa

La ricetta della torta morbida alle pere è un esempio di semplicità e gusto racchiusi in un manicaretto dalle note dolci e profumate. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

250 grammi di farina 00;

2 uova;

1/2 limone;

100 grammi di burro;

50 ml di latte;

1 yogurt bianco;

3 pere;

lievito per dolci (1 bustina);

zucchero a velo q.b.

Per prima cosa, laviamo accuratamente due pere, sbucciamole e tagliamole a pezzetti che bagneremo con il succo del mezzo limone. Mettiamole in un contenitore, lasciamole da parte e andiamo alla preparazione della torta.

Procedimento

Prendiamo una ciotola e versiamo il burro a temperatura ambiente tagliato a pezzi, le uova e lo zucchero. Aggiungiamo il latte, lo yogurt e un po’ di scorza di limone: mescoliamo energicamente con le fruste, così da ottenere un composto omogeneo. Se risultasse grumoso, versiamo un altro po’ di latte. Aggiungiamo la farina e le pere e continuiamo a lavorare con le fruste.

A questo punto, imburriamo e infariniamo una teglia apposita e versiamo il composto. Tagliamo l’altra pera a fette sottili e adagiamole sulla torta, l’una accanto all’altra, formando un cerchio. Inforniamo a 180 gradi per circa 35 minuti e non appena sarà pronta, lasciamola raffreddare e spolveriamo lo zucchero a velo.

È soffice e morbida, la torta per la merenda facilissima da fare in casa, ma che possiamo gustare anche a colazione o come dessert. Una ricetta semplice e genuina, che ricorda i dolci di quando eravamo bambini.