Quando si pensa al calcio, vengono subito in mente latte e formaggi. Eppure non sono questi gli unici alimenti che permettono di fare il pieno di calcio. Alcune verdure, infatti, contengono l’importante minerale: non solo i latticini ma anche questo ortaggio di stagione è ricchissimo di calcio.

Tutti i benefici del calcio per la salute

Tutti gli adulti dovrebbero assumere circa 800 mg di calcio al giorno. Questo minerale è infatti il più abbondante nell’organismo, e ha un ruolo fondamentale: serve innanzitutto a garantire la salute delle ossa e dei denti.

In molti pensano che il calcio sia importante solo per i bambini, le cui ossa devono crescere. Ma non è assolutamente così: le ossa continuano a modificarsi, rinnovarsi e ripararsi per tutta la vita. Per farlo, tuttavia, hanno bisogno di calcio.

Di conseguenza, una carenza di calcio può portare all’osteopenia, ovvero a ossa sottili e deboli. Il problema può degenerare in osteoporosi e quindi in un maggiore rischio di fratture.

Ma il calcio non è importante solo per ossa e denti. Garantisce anche la contrazione dei muscoli, la trasmissione dei segnali nervosi, la produzione di ormoni e il buon funzionamento dei vasi sanguigni.

Insomma, il calcio è una sostanza nutritiva importante per la salute. Ma come si fa ad assumerne abbastanza?

Non solo i latticini ma anche questo ortaggio di stagione è ricchissimo di calcio

È risaputo che il latte e i suoi derivati, come formaggi o yogurt, siano ottime fonti di calcio. I latticini, peraltro, hanno anche un ruolo preventivo contro una grave malattia.

Ma non tutti possono consumare i derivati del latte: c’è chi è vegano, chi è intollerante al lattosio e chi ha particolari esigenze di salute. Come fare, allora, per assumere calcio a sufficienza?

Non tutti sanno che questo importante minerale è presente anche in alcuni ortaggi, soprattutto quelli caratterizzati dal colore verde scuro. In particolare, come confermano gli esperti, il cavolo riccio è ricco di calcio.

Questa varietà di cavolo è spesso conosciuta con il termine inglese “kale”. Ma non si tratta certo di una verdura esotica: è adatta, infatti, anche al clima italiano. La si può coltivare nell’orto o sul balcone.

Il cavolo riccio è un ortaggio molto resistente alle temperature rigide; perciò, si può considerare come un prodotto autunnale e invernale. Peraltro, il kale è ricco anche di un’importante vitamina C.

Chi vuole fare il pieno di calcio, dunque, dovrebbe provare a gustare il kale in insalata, saltato in padella, farcito al forno, cotto al vapore, frullato in una salsina, nella zuppa. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

