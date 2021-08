Quando si parla di alimentazione si tende a glorificare alcuni alimenti e demonizzarne altri.

Per esempio, molti ritengono che una delle bevande più amate dagli italiani faccia sicuramente male. Eppure ha dei benefici sorprendenti per la salute. Il segreto è, come in molti casi, non esagerare.

Lo stesso vale per una categoria di cibi apprezzati da tutti, a cui si fa davvero fatica a rinunciare. Pochi sanno che questi amatissimi alimenti non fanno male ma anzi allontanano il tumore al colon. Ecco di cosa si tratta.

I cibi da non demonizzare

Fra i cibi spesso demonizzati ci sono anche i latticini. In molti pensano di doverli eliminare del tutto dalla propria dieta. È infatti diffusa la credenza che facciano male, oppure facciano ingrassare. Eppure, basterebbe consumarne le quantità consigliate.

Certo, c’è chi deve fare particolare attenzione: gli intolleranti al lattosio, ovviamente. Ma anche chi ha il colesterolo alto. In questo caso bisogna evitare i formaggi molto grassi.

Più in generale, nessuno dovrebbe esagerare con i latticini. Fra le ragioni, c’è anche il fatto che un consumo eccessivo eleva il rischio di alcuni tumori. A causa dei derivati del latte, infatti, si crea nel corpo una molecola che accresce, seppur di poco, il rischio di tumore alla prostata.

A spiegare questo problema sono gli esperti della Fondazione Umberto Veronesi, che però non consigliano di eliminare i latticini. Il motivo è che questi alimenti hanno un ruolo protettivo contro un altro tumore: quello al colon-retto.

Il cancro colorettale è purtroppo fra i più diffusi. Si tratta infatti del terzo tipo di tumore più frequente fra gli uomini, addirittura il secondo per le donne.

La buona notizia è che si possono diminuire le probabilità di soffrirne: l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Fra i nutrienti che hanno ruolo protettivo, secondo gli scienziati c’è anche il calcio. Come tutti sanno, questo è contenuto in abbondanza nei latticini.

Per questo gli esperti non consigliano di eliminare del tutto latte e derivati dalla dieta. L’importante è limitarsi alle quantità giuste. Questo significa due o tre porzioni al giorno di latte o yogurt (125 ml) e una o due porzioni alla settimana di formaggio. Attenzione, però, al tipo di formaggio. Per quelli freschi, la porzione consigliata è di 100 grammi, mentre per quelli stagionati di 50.

Insomma, allontanare i tumori non è questione di rinunce, ma di moderazione.

