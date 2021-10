Con l’arrivo dei primi freddi, non si fermano i lavori nell’orto. Anzi, è il momento di fare riserva di importanti sostanze nutritive: chi non semina questo ortaggio ad ottobre si perde una miniera di antiossidanti e vitamine.

Una pianta resistente al freddo nell’orto o sul balcone

L’orto o il balcone invernale non devono per forza essere tristi. Ottobre è infatti il momento di seminare due tipi di piante. Da un lato quelle che crescono in fretta, in modo che le si possa raccogliere prima che arrivi il gelo. Dall’altro lato gli ortaggi che resistono bene al freddo, restando a dimora nell’orto. Per esempio, si è ancora in tempo per piantare un ortaggio che garantisce un raccolto delizioso, depurativo e anti-invecchiamento, oppure un’insalata che offre abbondante vitamina C.

Fra le semine di ottobre, in particolare, non bisogna dimenticare la valeriana. Questa pianta è infatti particolarmente resistente: può essere seminata anche fino alla fine di novembre. Sarà poi pronta per essere raccolta a marzo. L’unica accortezza è coprire le piante con un telo quando arriva il gelo.

Il bello della valeriana, nota anche come valerianella o songino, è che si adatta bene anche alla coltivazione in vaso. È dunque perfetta anche per cui non ha a disposizione un giardino, ma solo un balcone o un terrazzo.

Nell’orto la valeriana va seminata a spaglio, oppure su file distanti almeno 15 cm. In vaso, invece, si possono piantare fino a 4 semi a una distanza di circa 10 cm l’uno dall’altro.

Il terreno deve essere ben drenato e fertilizzato con del compost. Per il resto la coltivazione non è difficile, ma attenzione a non irrigare troppo la valeriana.

Insomma, la valeriana è una pianta semplice e resistente. Ma perché non dovrebbe mancare nell’orto? La risposta sta nelle proprietà nutritive di questo ortaggio.

Chi non semina questo ortaggio ad ottobre si perde una miniera di antiossidanti e vitamine

La valeriana è perfetta per preparare insalate ricche di vitamine e sostanze antiossidanti. Come spiegano gli esperti, infatti, si tratta di una buona fonte di vitamina C, importante per innalzare le difese immunitarie.

Ma non solo: la valeriana contiene addirittura 7.092 UI di vitamina A ogni 100 grammi. Questo antiossidante, noto anche come retinolo, è importante per la salute degli occhi. Una carenza di questa vitamina, infatti, può causare difetti della vista. Inoltre la vitamina A protegge la pelle e le mucose, oltre a rafforzare il sistema immunitario.

Infine, la valeriana fornisce vitamine del gruppo B e sali minerali, in particolare calcio, fosforo e ferro. Insomma, piantare questa insalata equivale a fare la scorta di nutrienti importanti!

